حرکت فولاد شاهرود در مسیر تحول؛ تأکید بر همدلی برای عبور از شرایط سخت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ضیایی شامگاه چهارشنبه با هدف نظارت میدانی بر فرایندهای عملیاتی، در ساعات شب و همزمان با راه‌اندازی مجدد خط نورد، از نزدیک روند فعالیت‌های تولیدی این واحد صنعتی را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید، ضمن حضور در بخش‌های مختلف خط تولید، بر عملکرد تجهیزات، پایداری جریان تولید و میزان کارایی دستگاه‌ها نظارت مستقیم داشت و دستورات لازم برای بهینه‌سازی فرایندها را صادر کرد.

انتخاب زمان شب برای این سرکشی، نشان‌دهنده حساسیت مدیریت ارشد نسبت به کاهش زمان توقف‌های تولیدی و اهمیت راه‌اندازی موفقیت‌آمیز خط نورد در کمترین زمان ممکن است.

مدیرعامل فولاد شاهرود همچنین با بررسی عینی شاخص‌های کیفیت محصولات خروجی، بر لزوم رعایت دقیق استانداردهای فنی در کنار افزایش سرعت تولید تأکید کرد.

ارتباط چهره‌به‌چهره با پرسنل و قدردانی از سرمایه انسانی

ضیایی در ادامه این بازدید، با حضور در میان کارکنان شیفت شب، فرصتی برای گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با آنان فراهم آورد و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، پیشنهادها و شرایط کاری پرسنل قرار گرفت.

وی با اهدای خداقوت به هر یک از کارکنان خط تولید، از تلاش‌ها و شب‌کاری‌های بی‌وقفه آنان در شرایط سخت عملیاتی قدردانی کرد و نقش نیروی انسانی متعهد را کلید اصلی موفقیت و پایداری مجموعه دانست.

این رویکرد مدیریتی، بیانگر اهمیت حمایت روانی و معنوی از کارکنان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند سازمان است تا حس تعلق و انگیزه مضاعف در محیط کار تقویت شود.

عزم جهادی برای جهش تولید در شرایط حساس کشور

مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود در حاشیه این بازدید، با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور، اظهار داشت که هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به عزم و اراده‌ای راسخ برای افزایش تولید داریم و باید از تمامی ظرفیت‌ها برای بهره‌وری بیشتر استفاده کرد.

ضیایی تأکید کرد: «در شرایط فعلی کشور، باید عزم و اراده برای تولید بیش از گذشته افزایش پیدا کند و همه با تلاش، همدلی و روحیه جهادی در مسیر توسعه و پیشرفت مجموعه حرکت کنیم.» وی عبور از چالش‌های پیش‌رو را جز با انسجام و همدلی میسر ندانست.

این بازدید شبانه، علاوه بر بررسی میدانی روند تولید و حمایت از کارکنان، گامی مؤثر در راستای تقویت فرهنگ کار تیمی، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف کلان توسعه‌ای فولاد شاهرود در سال تولید تلقی می‌شود.