جزئیات ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دانشنامه/گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ در روز دوشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه اول تا سوم دی ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات به پایان رسانده اند، باید از ساعت ١٢:٠٠ ظهر روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ تا ساعت ١٢:٠٠ ظهر روز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir مراجعه و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

توجه: داوطلبان باید در همین بازه زمانی نسبت به ثبت نام در سامانه مربوط توزیع متخصصان وزارت بهداشت نیز اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

تصویر اسکن شده از عکس ۳ × ۴ توجه: اسکن عکس باید در ابعاد ٣٠٠×۴۰۰ پیکسل، با فرمت jpg و حجم ١٠ تا ١٠٠ کیلو بایت انجام شود.

مدارک لازم برای ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور:

۱. تصویر اسکن شده از عکس ٤×٣ رنگی داوطلب

۲. تصویر اسکن شده از معرفینامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت در آزمون

۳. تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه

داوطلبان برای پرداخت هزینه شرکت در آزمون باید به لینک «پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام» مراجعه و هزینه شرکت در آزمون را بر اساس مبالغ مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی با استفاده از کارتهای بانکی عضو شتاب پرداخت و کد پرداخت را دریافت کنند.

هزینه ثبت نام برای افرادی که برای نخستین بار در آزمون شرکت می کنند ۸ میلیون ریال معادل ۸۰۰ هزار تومان، برای افرادی که برای دومین بار در آزمون شرکت می کنند ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال معادل یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و برای افرادی که برای سومین بار یا بیشتر در آزمون شرکت می کنند ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال معادل ۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان است.

توجه: داوطلب باید پس از پرداخت هزینه شرکت در آزمون، مراحل ثبت نام (بارگذاری مدارک و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی) را کامل کرده و کد رهگیری را دریافت کند.