به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک سانحه دلخراش رانندگی در محور پل زال به خرمآباد، یک دستگاه کامیون کشنده که بهمنظور بررسی بار، در حاشیه ایمن راه متوقف شده بود، از قسمت عقب توسط یک دستگاه کامیونت که در همان مسیر در حال حرکت بود، بهشدت مورد برخورد قرار گرفت.
در این حادثه، راننده کامیونت به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و سرنشین کامیون متوقفشده نیز بر اثر شدت برخورد مصدوم و توسط تیمهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
بررسی کارشناسان پلیسراه نشان میدهد علت تامه این سانحه، عدم توجه راننده کامیونت به جلو ناشی از خستگی و خوابآلودگی مفرط بوده است، موضوعی که بار دیگر نقش تعیینکننده خطای انسانی در وقوع حوادث رانندگی را آشکار میکند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از تمامی رانندگان بهویژه رانندگان ناوگان حملونقل عمومی و باری درخواست میکند در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و با توقف در محلهای امن و استراحت کافی، از بروز حوادث ناگوار و جبرانناپذیر پیشگیری کنند.
پلیس تأکید میکند رعایت قوانین راهنماییورانندگی، توجه کامل به جلو و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی، مهمترین راهکار برای حفظ جان رانندگان و سایر کاربران جاده است.
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