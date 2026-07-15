علیدوست: رهبر شهید از مصادیق روشن هدایتگران امت به سوی خدا بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابوالقاسم علیدوست در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان که شامگاه چهارشنبه به میزبانی آیت‌الله جوادی آملی در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: در این روایت از گروهی سخن گفته شده است که نه پیامبر هستند و نه شهید، اما پیامبران و شهیدان در روز قیامت به جایگاه آنان غبطه می‌خورند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: این روایت از احادیث مهم و تأمل‌برانگیز اسلامی به شمار می‌رود و اندیشمندان بزرگی همچون علامه طباطبایی درباره ابعاد آن بحث و بررسی کرده‌اند.



آیت الله علیدوست ادامه داد: مقصود از این گروه، کسانی هستند که محبوب خداوند را به مردم معرفی می‌کنند، دست بندگان را می‌گیرند و آنان را به مسیر الهی نزدیک می‌سازند و جامعه را به انجام آنچه مورد رضایت پروردگار است دعوت کرده و از آنچه خداوند نمی‌پسندد بازمی‌دارند.



وی بیان کرد: علامه طباطبایی در حاشیه بحارالانوار، این روایت را به شادی و خرسندی پیامبران از مشاهده چنین عالمانی تفسیر کرده است، اما این احتمال نیز قابل طرح است که عالمی در عصر غیبت و در میان امواج فتنه و انحراف، اگر بتواند امتی را هدایت کند، از جایگاهی بسیار والا برخوردار باشد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نماز میت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: تعابیری که در آن نماز درباره این شخصیت بزرگ بیان شد، به خوبی نشان‌دهنده جایگاه ممتاز ایشان بود.



وی افزود: در آن نماز، رهبر شهید با اوصافی همچون مجاهد، مبلغ، متأله، شهید اسلام، شهید قرآن و عترت و قتیل حمایت از مسلمانان توصیف شد که هر یک بیانگر بخشی از عظمت شخصیت علمی، دینی و انقلابی ایشان است.



آیت الله علیدوست تصریح کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از روشن‌ترین مصادیق همان حدیث شریف به شمار می‌رفت، شخصیتی که عمر خود را در مسیر هدایت جامعه، دفاع از اسلام و پاسداری از ارزش‌های الهی سپری کرد.



وی اظهار کرد: هدایت مردم به سوی خداوند، بزرگ‌ترین رسالت عالمان ربانی است و رهبر شهید در این مسیر، الگویی ممتاز و کم‌نظیر بود.



امت منصور بر پایه شریعت و ولایت شکل می‌گیرد



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با استناد به آیه ۵۴ سوره مائده، به تبیین ویژگی‌های امت برگزیده پرداخت و گفت: خداوند از قومی یاد می‌کند که آنان را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر دشمنان دین، استوار و مقاوم هستند و در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری هراس ندارند.



وی افزود: همچنین در آیه شریفه «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُه» ویژگی‌های امت منصور تبیین شده است، امتی که اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف، نهی از منکر و مقابله با ظلم را در متن زندگی اجتماعی خود قرار می‌دهد.



علیدوست ادامه داد: این آیات تنها به رفتارهای فردی محدود نمی‌شود، بلکه بر ضرورت تحقق حاکمیت دینی و اداره جامعه بر پایه احکام الهی دلالت دارد.



وی خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی زمانی به نصرت الهی دست می‌یابد که ارزش‌های دینی در عرصه حکومت و مدیریت جامعه نیز به صورت عملی تحقق پیدا کند.



شریعتمداری و ولایتمداری از شاخصه‌های امت منصور است



استاد حوزه علمیه قم سه ویژگی اساسی امت منصور را شریعتمداری، ولایتمداری و سیاست‌مداری برشمرد و گفت: شریعتمداری به معنای عقب‌نشینی نکردن از اصول و مبانی شریعت است و ولایتمداری نیز تنها در ادعا خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل، تبعیت از رهبر جامعه تحقق پیدا کند.



وی افزود: سیاست‌مداری نیز به معنای حرکت آگاهانه، حکیمانه و مبتنی بر بصیرت از تاریکی به سوی نور است تا جامعه در دام توطئه‌های دشمن گرفتار نشود.



علیدوست تصریح کرد: در نظام امامت و امت، محور تصمیم‌گیری و حرکت، رهبری است و نمی‌توان مدعی ولایت‌مداری بود اما در عرصه عمل، سخنی برخلاف مواضع رهبر جامعه بر زبان آورد و سپس آن را توجیه کرد.



وی ادامه داد: فاصله گرفتن از محور ولایت، آسیبی جدی برای جامعه اسلامی به شمار می‌رود و باید از هرگونه رفتار و موضعی که به این اصل خدشه وارد می‌کند، پرهیز شود.



جذب حداکثری نباید به کمرنگ شدن ارزش‌ها بینجامد



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله جذب حداکثری و صیانت از ارزش‌های دینی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی و هیئت‌های مذهبی باید ظرفیت جذب همه اقشار مردم را داشته باشند و نباید افراد از این مجموعه‌ها رانده شوند.



وی افزود: در عین حال، حفظ مرزهای اعتقادی و اخلاقی نیز ضرورتی انکارناپذیر است و نباید به گونه‌ای رفتار شود که زشتی گناه و ناهنجاری‌های دینی در جامعه به تدریج از بین برود.



علیدوست اظهار کرد: هنر مدیریت دینی آن است که میان جذب حداکثری مردم و حفظ خلوص ارزش‌های اسلامی تعادل برقرار شود.



وی با اشاره به استمرار مسیر نظام اسلامی گفت: هرچند فقدان رهبر شهید ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی است، اما نظام اسلامی بدون رهبر باقی نمانده و امروز نیز مسئولیت هدایت جامعه بر عهده شخصیتی قرار دارد که امید می‌رود با توکل بر خداوند، جامعه اسلامی را در مسیر آرمان‌های انقلاب به مقصد برساند.