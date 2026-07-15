https://mehrnews.com/x3cznW ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6889347 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ حماسه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو حماسه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6889347 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۶ شب مقاومت مهاجرانیها در حمایت از رهبر معظم انقلاب ۱۳۶ شب حضور عاشقانه مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه اجتماع حماسی صد و سی و ششم مردم فراهان در بیعت با رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما