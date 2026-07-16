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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۴

تجمع حماسی مردم خمین در شب ۱۳۸ ایستادگی و مقاومت

تجمع حماسی مردم خمین در شب ۱۳۸ ایستادگی و مقاومت

خمین- در این ویدئو تجمع حماسی مردم خمین در شب ۱۳۸ ایستادگی و مقاومت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6890142

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