https://mehrnews.com/x3czJ9 ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۴ کد مطلب 6890142 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۴ تجمع حماسی مردم خمین در شب ۱۳۸ ایستادگی و مقاومت خمین- در این ویدئو تجمع حماسی مردم خمین در شب ۱۳۸ ایستادگی و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6890142 کپی شد مطالب مرتبط از شب نخست تا شب ۱۳۸؛ مردم دیار آفتاب همچنان ایستادهاند ۱۳۷ شب حضور متوالی و حماسی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب نوای وحدت از اجتماع شبانه آزادشهر طنینانداز شد برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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