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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۵

صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم آستانه در بیعت با رهبری

صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم آستانه در بیعت با رهبری

آستانه- در این ویدئو صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم آستانه در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6890175

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