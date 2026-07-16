صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم آستانه در بیعت با رهبری

آستانه- در این ویدئو صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم آستانه در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.