https://mehrnews.com/x3czGk ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6890052 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۱ از شب نخست تا شب ۱۳۸؛ مردم دیار آفتاب همچنان ایستادهاند اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و سی و هشتمین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6890052 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۷ شب حضور متوالی و حماسی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب اجتماع حماسی مردم نراق در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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