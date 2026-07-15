آژیر هشدار در بحرین/ حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت کشور بحرین با تأیید به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در این کشور، از شهروندان و ساکنان خواست برای حفظ ایمنی خود به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

پایگاه خبری المعلومه عراق در گزارشی از وقوع ۱۰ انفجار در بحرین خبر داد.

همچنین برخی منابع غیر رسمی دیگر از حمله به محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین خبر دادند.

براساس این گزارش غیر رسمی، همزمان با فعال‌شدن آژیرهای هشدار در بحرین، محل استقرار نظامیان آمریکایی هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

گزارش‌هایی از ورود ده‌ها پهپاد انتحاری به سمت پایگاه آمریکا در کویت

پایگاه خبری «المعلومه» عراق همچنین گزارش داد که ده‌ها پهپاد انتحاری در حال حاضر وارد حریم هوایی کویت شده‌اند؛ با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی کویتی این گزارش را تأیید نکرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، این پهپادها در حال عبور از آسمان کویت هستند، اما هنوز جزئیاتی درباره منشأ آن‌ها، اهداف احتمالی یا اقدامات پدافندی منتشر نشده است.

برخی منابع غیر رسمی نیز مدعی شدند که انفجارهای مهیبی در پایگاه هوایی «علی السالم» محل استقرار نظامیان آمریکایی در کویت رخ داده است.

از سوی دیگر برخی منابع دیگر نیز از حمله به منافع اقتصادی و تأسیسات آمریکایی در کویت خبر دادند.

این درحالی است که مقام‌های رسمی کویت تاکنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند.

ارتش کویت از مقابله پدافند هوایی با پهپادها خبر داد



ارتش کویت بامداد پنجشنبه ادعا کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند که به ادعای مقامات کویتی، منشأ آن ایران بوده است.



شبکه العربیه اعلام کرد که ارتش کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند.



در این بیانیه ادعا شده است که منشأ این پهپادها ایران بوده و عملیات رهگیری و مقابله با آن‌ها ادامه دارد.

حریم هوایی جنوب عربستان بسته شد



پایگاه خبری «بغداد الیوم» نیز گزارش داد که عربستان سعودی حریم هوایی جنوبی خود را بسته است.



انفجارهای جدید در بحرین و در پایگاه علی السالم در کویت



پایگاه خبری المعلومه نیز گزارش داد که انفجارهای جدیدی در بحرین شنیده شده است.

این پایگاه خبری همچنین از انفجارهای شدیدی در پایگاه علی‌السالم در کویت خبر داد.