پارکینگ اربعین مهران با ظرفیت پارک ۵۰ هزار خودرو ساماندهی شد

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز بینالمللی مهران، اظهار داشت: تمامی زیرساختهای این مرز برای میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین (ع) آمادهسازی شده و پایانههای شهید سلیمانی و برکت با تجهیزات کامل، آماده ارائه خدمات به زائران هستند.
وی با بیان اینکه پارکینگهای اربعین با ظرفیت ۵۰ هزار خودرو ساماندهی شده است، افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از ترافیک و ساماندهی تردد خودروهای زائران در ایام اربعین انجام شده و تمامی تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی و خدماترسانی به زائران در نظر گرفته شده است.
فرماندار مهران با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با دستگاههای اجرایی و امدادی، تصریح کرد: مرز مهران با توجه به ظرفیت بالا و نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق، یکی از مهمترین گذرگاههای تردد زائران در ایام اربعین است و با برنامهریزی دقیق، تلاش میشود زائران با کمترین دغدغه و در کوتاهترین زمان ممکن، فرآیند خروج از کشور را پشت سر بگذارند.
نعمتی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری و مشارکت همه دستگاههای مسئول، امیدواریم امسال نیز شاهد سفری ایمن، آرام و همراه با عزت برای زائران حسینی باشیم و مرز مهران همچون سالهای گذشته، میزبان شایستهای برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) باشد.
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