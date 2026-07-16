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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۵

پارکینگ اربعین مهران با ظرفیت پارک ۵۰ هزار خودرو ساماندهی شد

پارکینگ اربعین مهران با ظرفیت پارک ۵۰ هزار خودرو ساماندهی شد

مهران- فرماندار مهران از آماده سازی پارکینگ اربعین مهران با ظرفیت پارک ۵۰ هزار خودرو برای زائران امام حسین (ع) خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز بین‌المللی مهران، اظهار داشت: تمامی زیرساخت‌های این مرز برای میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین (ع) آماده‌سازی شده و پایانه‌های شهید سلیمانی و برکت با تجهیزات کامل، آماده ارائه خدمات به زائران هستند.

وی با بیان اینکه پارکینگ‌های اربعین با ظرفیت ۵۰ هزار خودرو ساماندهی شده است، افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از ترافیک و ساماندهی تردد خودروهای زائران در ایام اربعین انجام شده و تمامی تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران در نظر گرفته شده است.

فرماندار مهران با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌های اجرایی و امدادی، تصریح کرد: مرز مهران با توجه به ظرفیت بالا و نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران در ایام اربعین است و با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش می‌شود زائران با کمترین دغدغه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فرآیند خروج از کشور را پشت سر بگذارند.

نعمتی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول، امیدواریم امسال نیز شاهد سفری ایمن، آرام و همراه با عزت برای زائران حسینی باشیم و مرز مهران همچون سال‌های گذشته، میزبان شایسته‌ای برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) باشد.

کد مطلب 6889557

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