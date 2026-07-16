به گزارش خبرنگار مهر، جابر سادگی؛ دارنده مدال طلای مسابقه ملی نانو و مدرس برتر بنیاد آموزش فناوری نانو درباره جنگ این روزها در جنوب کشورمان نوشت؛

این پیام را از جنوب برای شما می‌نویسم

از بندرعباس، از آغوش خلیج همیشه فارس؛ از سرزمینی که دریا در آن فقط آب نیست، حافظه یک ملت است و هر موجش، نام ایران را بر ساحل تکرار می‌کند.

این روزها حال جنوب خوب نیست.

آسمانش سنگین است، دریا صدای اضطراب را می‌شنود و نخل‌ها بار دیگر در میان دود و آتش ایستاده‌اند. اما جنوب را نباید با زخم‌هایش شناخت؛ جنوب را باید با قامتی شناخت که در سخت‌ترین روزها خم شده، اما هرگز نشکسته است.

جنوب، خودِ ایران است.

رگ‌های اقتصاد این سرزمین در بنادر جنوب می‌تپد، امنیت ایران بر آب‌های آن استوار است و تاریخ این ملت در جزیره‌ها، سواحل و نخلستان‌هایش نفس می‌کشد.

این همان خاکی است که در هرمز، هیمنه بیگانگان را در هم شکست؛ در تنگستان، رئیس‌علی دلواری را چون آتشی از دل مردم برخیزاند؛ در آبادان، میان دود و محاصره ایستاد و در خرمشهر، با خون فرزندان ایران بر دیوارهای تاریخ نوشت: این خاک اشغال‌شدنی نیست.

از هرمز و قشم تا بوشهر و تنگستان،

از آبادان و خرمشهر تا بندرعباس و مکران، هر کدام فصلی از کتاب ایران‌اند.

*جنوب بارها میدان طمع بیگانگان بوده است، اما هر بار مردانی از دل همین خاک برخاسته‌اند و به تاریخ آموخته‌اند که شاید بتوان، خانه‌ها را ویران ساخت و آسمان را به آتش کشید، اما نمی‌توان اراده مردمی را شکست که ایران در جانشان ریشه دارد.

جنوب امروز زخمی است، اما ایستاده است.

زیر آتش است، اما تسلیم نمی‌شود.

داغ‌دار است، اما همچنان استوار است.

تا خلیج فارس موج می‌زند،

تا نخل‌ها در برابر توفان ایستاده‌اند

و تا نام ایران در قلب مردمان این سرزمین زنده است،

ایران، یکپارچه و سربلند، از دل این آتش عبور خواهد کرد.