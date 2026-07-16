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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

آغاز رقابت ۴۷ هزار و ۵۰۰ داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در خراسان رضوی

آغاز رقابت ۴۷ هزار و ۵۰۰ داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در خراسان رضوی

مشهد- نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: رقابت ۴۷ هزار و ۵۰۰ داوطلب در خراسان رضوی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد همزمان با دیگر نقاط کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ساده در حاشیه آغاز آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: استان خراسان رضوی با هشت شهرستان شامل مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، نیشابور، سبزوار، گناباد، قوچان و کاشمر میزبان این رویداد بزرگ علمی است.

نماینده سازمان سنجش در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: همچنین کلانشهر مشهد با ۶ حوزه امتحانی، پذیرای نزدیک به ۳۳ هزار و ۸۰۰ داوطلب است که از این تعداد ۵۷ درصد بانوان و ۴۳ درصد آقایان هستند.

وی درباره بزرگترین حوزه آزمونی کشور اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد با به‌ کارگیری ۱۲ دانشکده، میزبان ۲۳ هزار و ۲۰۰ داوطلب در سه نوبت آزمونی خواهد بود.

ساده اظهار کرد: ترکیب جنسیتی در این دانشگاه تقریبا به شکل مساوی است، به‌گونه‌ای که ۴۹.۷ درصد داوطلبان را بانوان و ۵۰.۳ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

نماینده سازمان سنجش در دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد فردا(جمعه) نیز ادامه دارد، گفت: مجموع داوطلبان شرکت کننده در این آزمون ۶۵۱ هزار نفر بوده که سهم بانوان ۵۴ درصد و آقایان ۴۶ درصد بوده است.

کد مطلب 6889604

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