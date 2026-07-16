آغاز رقابت ۴۷ هزار و ۵۰۰ داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ساده در حاشیه آغاز آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: استان خراسان رضوی با هشت شهرستان شامل مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، نیشابور، سبزوار، گناباد، قوچان و کاشمر میزبان این رویداد بزرگ علمی است.

نماینده سازمان سنجش در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: همچنین کلانشهر مشهد با ۶ حوزه امتحانی، پذیرای نزدیک به ۳۳ هزار و ۸۰۰ داوطلب است که از این تعداد ۵۷ درصد بانوان و ۴۳ درصد آقایان هستند.

وی درباره بزرگترین حوزه آزمونی کشور اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد با به‌ کارگیری ۱۲ دانشکده، میزبان ۲۳ هزار و ۲۰۰ داوطلب در سه نوبت آزمونی خواهد بود.

ساده اظهار کرد: ترکیب جنسیتی در این دانشگاه تقریبا به شکل مساوی است، به‌گونه‌ای که ۴۹.۷ درصد داوطلبان را بانوان و ۵۰.۳ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

نماینده سازمان سنجش در دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد فردا(جمعه) نیز ادامه دارد، گفت: مجموع داوطلبان شرکت کننده در این آزمون ۶۵۱ هزار نفر بوده که سهم بانوان ۵۴ درصد و آقایان ۴۶ درصد بوده است.