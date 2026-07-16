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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

ماراتن بیش از ۴۷ هزار داوطلب کارشناسی ارشد در خراسان رضوی

ماراتن بیش از ۴۷ هزار داوطلب کارشناسی ارشد در خراسان رضوی

مشهد- رقابت ۴۷ هزار و ۵۰۰ داوطلب در خراسان رضوی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد همزمان با دیگر نقلط کشور آغاز شد.

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کد مطلب 6889918

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