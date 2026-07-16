https://mehrnews.com/x3czCB ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳ کد مطلب 6889918 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳ ماراتن بیش از ۴۷ هزار داوطلب کارشناسی ارشد در خراسان رضوی مشهد- رقابت ۴۷ هزار و ۵۰۰ داوطلب در خراسان رضوی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد همزمان با دیگر نقلط کشور آغاز شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6889918 کپی شد مطالب مرتبط آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در مشهد آغاز رقابت ۴۷ هزار و ۵۰۰ داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در خراسان رضوی اعلام نحوه برگزاری امتحانات پایانترم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی برچسبها مشهد آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
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