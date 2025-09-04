آترینا فرهمند، در گفتگو با خبرنگار مهر از مسیر تلاش‌های خود برای کسب این موفقیت بزرگ گفت.

رتبه یک کنکور تجربی درباره ساعات مطالعه خود اظهار کرد: در سال دوازدهم تحصیلی، روزانه حدود ۱۲ ساعت مطالعه داشتم. همیشه انتظار داشتم رتبه خوبی کسب کنم و حتی تصور می‌کردم جزو رتبه‌های تک‌رقمی باشم، اما کسب رتبه اول واقعاً برایم افتخار بزرگی بود.

وی درباره احساس خود نسبت به این موفقیت افزود: باعث افتخار است که پرچم مشهد را بالا نگه داشتم و این موفقیت را به همه همشهریانم تقدیم می‌کنم.

فرهمند درباره آینده تحصیلی خود نیز ابراز کرد: تصمیم دارم تحصیلات پزشکی‌ام را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه دهم و امیدوارم در این مسیر موفق باشم.

رتبه یک کنکور تجربی در پاسخ به این پرسش که آیا به مهاجرت فکر می‌کنید؟ گفت: من ترجیح می‌دهم در کنار خانواده و در شهر خودم بمانم. کسی که حتی رفتن به تهران برایش دشوار است، بعید است کشور دیگری را انتخاب کند.

وی در مورد تأثیر خانواده بر انتخاب رشته گفت: من تنها فرزند خانواده هستم و هر دو والدینم پزشک هستند. بعضی فکر می‌کنند به خاطر شغل خانواده‌ام پزشکی را انتخاب کردم، اما آنها همیشه به من آزادی کامل در انتخاب مسیرم داده‌اند. حتی در ماه‌های سخت قبل از کنکور، وقتی فشار و تلاشم را می‌دیدند، به من توصیه می‌کردند روزهایم را سبک‌تر بگذرانم، اما علاقه شخصی‌ام باعث شد که این راه را با جدیت دنبال کنم.

فرهمند بیان کرد: من بیشتر به کلاس‌های مدرسه و آزمون‌های آزمایشی بسنده کردم و در هیچ کلاس یا مؤسسه خاصی شرکت نکردم.

رتبه یک کنکور تجربی به کنکوری‌های سال آینده توصیه کرد: هرگز خودتان را دست‌کم نگیرید. هیچ‌کس از ابتدا مطمئن نیست که رتبه اول می‌شود. حتی من تا دو ساعت قبل از اعلام نتایج اطمینان نداشتم. ما نیز مثل شما لحظاتی ناامید بودیم، اما با تلاش مداوم، صبر و پشتکار توانستیم به هدف‌مان برسیم.

وی با تأکید بر اهمیت پشتکار و استمرار در مطالعه گفت: کلید موفقیت، باور به خود و ادامه دادن مسیر با تلاش بی‌وقفه است. امیدوارم همه داوطلبان با امید و پشتکار راه خود را ادامه دهند.