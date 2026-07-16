به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیتالله جعفر سبحانی به همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
آیتالله سبحانی در بخش نخست این پیام با اشاره به جایگاه بیبدیل نهضت حسینی، آورده است: قدرت معنوی تشیع در کنار سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شکل گرفته است و در این رویداد عظیم حسینی باید صفات برجسته، فضایل و مقامات سیدالشهدا(ع) و یاران باوفای ایشان برای زائران تبیین شود. همچنین این فرصت مغتنم باید برای تشریح حقایق اسلام، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و بیان آزادگی شهدای کربلا که با شعار جاودانه «هیهات منا الذله» در تاریخ بشریت ماندگار شدند، مورد استفاده قرار گیرد.
این مرجع تقلید در ادامه با بیان مهمترین وظایف مبلغان تصریح کرده است: سخن مبلغ باید مستند به قرآن کریم، سنت قطعی و معارف معتبر اهلبیت(ع) باشد و از هرگونه مطالب سست، خرافات و نقلهای غیرمستند پرهیز شود. معارف اهلبیت(ع) باید با استدلالهای عقلی و شواهد قرآنی تبیین شود تا در دلهای آماده اثرگذار باشد.
وی سپس با تأکید بر نقش رفتار مبلغ در اثرگذاری تبلیغی خاطرنشان کرده است: اهلبیت(ع) به ما آموختهاند که پیش از زبان، با رفتار خود مردم را به دین دعوت کنیم. مبلغ موفق کسی است که اخلاق، ادب، تواضع، صبر، خوشرفتاری و احترام را بهترین ابزار تبلیغ بداند. مدارا با زائران، پاسخگویی حکیمانه به پرسشها و رعایت احترام نسبت به تفاوتهای فرهنگی و مذهبی از مهمترین وظایف مبلغ در این سفر معنوی است.
آیتالله سبحانی در بخش دیگری از پیام خود بر ضرورت بصیرت زمانشناسانه تأکید کرده و آورده است: پیام عاشورا باید با نیازها و مسائل امروز جامعه و جهان اسلام پیوند بخورد تا مخاطبان، ضمن شناخت تاریخ و اهداف نهضت حسینی، بتوانند پیام جاودانه عاشورا را برای انسان معاصر بهدرستی درک کنند.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) محور اصلی حرکت عظیم اربعین است، تصریح کرده است: شایسته است یکی از مهمترین محورهای تبلیغ، تبیین مکتب زیارت باشد. احادیث صحیح و متواتر درباره اهمیت زیارت قبور مطهر معصومان(ع)، بهویژه زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، بیانگر آثار عمیق معنوی این عبادت بزرگ است.
وی در ادامه مهمترین محورهای تبلیغ در زمینه زیارت را برشمرده و تأکید کرده است: فلسفه و حکمت زیارت قبور مطهر معصومان(ع)، از جمله افزایش معرفت نسبت به سیره و آموزههای اهلبیت(ع)، تجدید عهد با ولایت و تقویت ایمان و معنویت، برای زائران تبیین شود. همچنین زائران با مضامین بلند زیارات که مدرسهای بزرگ برای تربیت معرفت، اخلاق، ولایتمداری و خودسازی است، آشنا شوند.
آیتالله سبحانی همچنین یادآور شده است: رعایت آداب زیارت، از جمله احترام به حقوق دیگر زائران، تکریم خادمان و مجاوران، رعایت نوبت بهویژه هنگام ورود و خروج از حرمهای مطهر و حفظ نظم در شرایط ازدحام، از موضوعاتی است که باید مورد تأکید قرار گیرد.
وی افزوده است: زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) عبادتی آمیخته با معرفت، خشوع، حزن و یاد مصائب عاشوراست و نباید به یک برنامه تفریحی یا جشنوارهای تبدیل شود. همچنین زائران باید به حفظ حرمت اماکن مقدس کربلا و دیگر شهرهای زیارتی اهتمام داشته باشند که این نیز از مصادیق احترام به شعائر الهی است.
این مرجع تقلید در بخش پایانی پیام خود تأکید کرده است: یاد و نام شهدای عزیز را با یاد حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پیوند دهید و ارادت خالصانه آنان به ساحت اهلبیت(ع) و فرهنگ ایثار و شهادت را برای زائران تبیین کنید تا استمرار راه عاشورا در روزگار ما نیز بهدرستی شناخته شود.
آیتالله سبحانی در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای مبلغان اربعین، از مردم شریف، مؤمن و مهماننواز عراق، عشایر، دولت، علما، روحانیون و مسئولان عتبات عالیات به سبب میزبانی شایسته و خدمترسانی به میلیونها زائر قدردانی کرده و تأکید کرده است: حضور پرشور مردم عراق در خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع)، جلوهای از ایمان، ولایتمداری، اخوت اسلامی و پیوند ناگسستنی دو ملت بزرگ ایران و عراق است و این همدلی و محبت، از برکات مکتب حسینی و سرمایهای بزرگ برای امت اسلامی به شمار میآید.
آیت الله سبحانی تاکید کرد؛
تبیین فلسفه زیارت و ولایتمداری از مهمترین مأموریتهای مبلغان اربعین
قم- مرجع تقلید شیعیان در پیامی به همایش سراسری مبلغان اربعین، تبیین فلسفه زیارت، ولایتمداری و معارف اصیل اهلبیت(ع) را از مهمترین مأموریتهای مبلغان در مسیر اربعین دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیتالله جعفر سبحانی به همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
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