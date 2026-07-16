احمدی: اربعین آیت عظمای الهی و نماد وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید احمدی صبح پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در محل نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به مسئولیت خطیر مبلغان در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: اربعین امسال با شرایط ویژهای همراه است و از همین رو مبلغان باید با احساس مسئولیت بیشتر، تمام ظرفیت خود را در مسیر خدمت فرهنگی و تبلیغی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به کار گیرند.
وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین از بزرگترین جلوههای همبستگی امت اسلامی است، افزود: این اجتماع عظیم ظرفیت کمنظیری برای تقویت ایمان، همدلی و انسجام میان مسلمانان ایجاد کرده و مبلغان نقش مهمی در صیانت از این سرمایه بزرگ معنوی بر عهده دارند.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با قدردانی از میزبانی مردم عراق گفت: ملت عراق با ایثار، محبت و اخلاص، حماسهای بزرگ را در خدمترسانی به زائران رقم زدهاند و شایسته است مبلغان این روحیه قدردانی را در میان زائران نیز تقویت کنند تا خدمات ارزشمند میزبانان عراقی بیش از پیش مورد تکریم قرار گیرد.
وی ادامه داد: انتقال فرهنگ قدردانی از مردم عراق، یکی از وظایف مهم فعالان فرهنگی در اربعین است و این نگاه میتواند زمینهساز تحکیم هرچه بیشتر روابط برادرانه میان ملتهای مسلمان باشد.
اربعین نباید به عرصه اختلاف و نزاع تبدیل شود
احمدی با هشدار نسبت به تلاش برخی جریانها برای خدشهدار کردن فضای وحدت در اربعین اظهار کرد: ممکن است افراد ناآگاه یا فریبخورده با رفتارها و اقدامات تنشآفرین، زمینه ایجاد اختلاف را فراهم کنند اما مبلغان باید با هوشیاری کامل، زائران را از هرگونه درگیری، مشاجره و رفتارهای تفرقهافکنانه دور نگه دارند.
وی افزود: محور همه حرکتها و برنامههای اربعین باید وجود مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) باشد و هیچ موضوعی نباید موجب تضعیف همدلی و انسجام میان عاشقان اهلبیت(ع) شود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: نباید این شخصیت بزرگ صرفاً در چارچوب یک ملیت معرفی شود بلکه باید ایشان را رهبر امت اسلامی دانست زیرا محبت و ارادت مسلمانان به ایشان، فراتر از مرزهای جغرافیایی و ملی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنین حادثهای در هر نقطه دیگری از جهان اسلام نیز رخ میداد، امت اسلامی با همین احساس مسئولیت، دلدادگی و همبستگی نسبت به آن واکنش نشان میداد.
اربعین آیت عظمای الهی است
احمدی با توصیف راهپیمایی اربعین به عنوان آیت عظمای الهی اظهار کرد: درباره هیچ پدیده دیگری چنین تعبیر عظیمی به کار نرفته و این اجتماع میلیونی، نعمتی بزرگ برای امت اسلامی و جلوهای کمنظیر از قدرت معنوی و اجتماعی شیعیان به شمار میرود.
وی افزود: بزرگان دین سالها پیش نسبت به عظمت این حرکت الهی سخن گفته بودند و امروز به برکت عنایات خداوند، این حقیقت در گستره جهان اسلام به شکلی باشکوه تحقق یافته است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با اشاره به نقش حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) در تداوم نهضت عاشورا گفت: کربلا و اربعین همواره میعادگاه شیعیان برای شناخت عمیقتر معارف اهلبیت(ع)، تجدید میثاق با آرمانهای عاشورا و تقویت پیوندهای ایمانی بوده است.
وی ادامه داد: این اجتماع عظیم امروز به یکی از مهمترین جلوههای وحدت، همدلی و انسجام شیعیان و آزادگان جهان تبدیل شده است.
زائران را به توجه بیشتر به امام عصر(عج) دعوت کنید
احمدی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی زائران با حضرت ولیعصر(عج) اظهار کرد: مبلغان باید این باور را در میان مردم تقویت کنند که همه حرکتهای بزرگ جبهه حق با عنایت و هدایت امام زمان(عج) به پیش میرود و امت اسلامی هیچگاه از لطف و هدایت آن حضرت محروم نیست.
وی افزود: وجود مقدس حضرت ولیعصر(عج)، محور هدایت امت اسلامی و پناهگاه مؤمنان است و توجه دادن زائران به این حقیقت، از مهمترین رسالتهای فرهنگی مبلغان در مسیر اربعین به شمار میرود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در بخش پایانی سخنان خود از همکاری دفتر نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، دبیرخانه مبلغان اربعین و دیگر نهادهای همکار قدردانی کرد.
وی گفت: بخش مهمی از موفقیت برنامههای فرهنگی اربعین، مرهون اخلاص، انگیزه و تلاش مبلغان است و برای ارتقای توانمندی آنان نیز برنامههای آموزشی و فرهنگی متنوعی پیشبینی شده است.
قم- رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، راهپیمایی اربعین را آیت عظمای الهی و نماد وحدت امت اسلامی توصیف کرد و بر حفظ انسجام، تکریم مردم عراق و پرهیز از اختلاف تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید احمدی صبح پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در محل نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به مسئولیت خطیر مبلغان در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: اربعین امسال با شرایط ویژهای همراه است و از همین رو مبلغان باید با احساس مسئولیت بیشتر، تمام ظرفیت خود را در مسیر خدمت فرهنگی و تبلیغی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به کار گیرند.
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