نواب: اربعین متفاوت ۱۴۰۵ فرصتی راهبردی برای تبیین گفتمان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب صبح پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در محل نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهپیمایی اربعین در شرایط کنونی جهان اسلام اظهار کرد: اربعین امسال از ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی برخوردار است و همین موضوع، مسئولیت مبلغان دینی را در انتقال پیام‌های اصیل اسلام و انقلاب اسلامی دوچندان می‌کند.



وی با بیان اینکه این اجتماع عظیم مردمی، ظرفیت بی‌بدیلی برای ترویج معارف دینی و انقلابی فراهم کرده است، افزود: لازم است همه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی اربعین با نگاه عمیق به نیازهای فکری و فرهنگی زائران طراحی و اجرا شود تا این فرصت بزرگ به بهترین شکل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین از تلاش‌های کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و همه دستگاه‌های همکار در ایران و عراق قدردانی کرد و گفت: شکل‌گیری و استمرار این حرکت عظیم مردمی بدون همراهی، میزبانی و همکاری صمیمانه مردم و مسئولان عراقی امکان‌پذیر نبود و قدردانی از این خدمات، همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داشت.



وی ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، باید از محورهای اصلی برنامه‌های فرهنگی اربعین امسال باشد و این حرکت معنوی با نام و یاد آنان آغاز و استمرار یابد.



آرمان‌های انقلاب باید برای زائران تبیین شود



نواب با اشاره به نخستین مأموریت مبلغان در اربعین اظهار کرد: پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبیین آنها برای زائران، یکی از مهم‌ترین وظایف مبلغان است زیرا ارزش‌هایی همچون عدالت، استقلال، آزادی، وحدت و دستیابی به حیات طیبه، ریشه در آموزه‌های اسلامی و فطرت انسانی دارد.



وی افزود: فضای معنوی اربعین، دل‌های مشتاق را بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش مفاهیم دینی و ارزشی کرده است و مبلغان باید از این ظرفیت برای انتقال پیام‌های اصیل انقلاب اسلامی بهره ببرند.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مقاومت گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید روحیه ایستادگی و مقاومت در میان امت اسلامی تقویت شود و در این زمینه هیچ‌گونه غفلت یا کوتاهی پذیرفتنی نیست.



وی تصریح کرد: وعده الهی بر نصرت اهل ایمان استوار است و این پیروزی در سایه صبر، استقامت و پایداری حاصل خواهد شد و ملت‌های مسلمان نیز با حفظ این روحیه می‌توانند به آینده‌ای روشن دست یابند.



امیدآفرینی باید محور فعالیت فرهنگی مبلغان باشد



نواب، امیدآفرینی را از دیگر محورهای اساسی فعالیت مبلغان در اربعین برشمرد و افزود: هرچند جامعه با دشواری‌ها و فشارهایی مواجه است اما نباید اجازه داد فضای یأس و ناامیدی بر افکار عمومی غلبه پیدا کند.



وی ادامه داد: نهضت عاشورا به روشنی نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز امید به وعده‌های الهی از میان نمی‌رود و ثمره همان استقامت، گسترش پیام و نام حضرت سیدالشهدا(ع) در سراسر جهان بوده است.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: جبهه استکبار با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و از همین رو مبلغان باید با شناخت دقیق توطئه‌ها و پاسخگویی مستدل به شبهات، نقش مؤثر خود را در عرصه روشنگری ایفا کنند.



وی افزود: حضور فعال و آگاهانه در میدان تبیین، از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه اسلامی است و نباید اجازه داد تبلیغات دشمن ذهن و باور مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد.



جهاد تبیین باید در متن برنامه‌های اربعین قرار گیرد



نواب در ادامه با اشاره به جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی اهتمام ویژه‌ای نسبت به تبیین و اجرای این سند راهبردی داشتند و انتظار می‌رفت مفاهیم آن به‌صورت گسترده در جامعه معرفی و عملیاتی شود.



وی خاطرنشان کرد: راهپیمایی اربعین از بهترین فرصت‌ها برای معرفی مفاهیم بیانیه گام دوم انقلاب و ترویج سبک زندگی اسلامی در میان زائران به شمار می‌رود و مبلغان باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده کنند.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ضرورت صیانت از سبک زندگی اسلامی اظهار کرد: شیوه زندگی مسلمانان باید بر اساس سیره اهل‌بیت(ع) شکل گیرد و نباید الگوهای فرهنگی و سبک زندگی غربی جایگزین ارزش‌های اصیل اسلامی شود؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.



وی، جهاد تبیین را مهم‌ترین رسالت مبلغان در شرایط کنونی دانست و گفت: قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از ابتدا بر پایه روشنگری، تبیین حقایق و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت و امروز نیز همین مسیر باید در متن فعالیت‌های فرهنگی اربعین دنبال شود.

نواب افزود: جهاد تبیین، میراث ارزشمندی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید داشتند و خود نیز در عرصه عمل، پیشگام این رویکرد بودند.



وی در پایان با آرزوی توفیق برای مبلغان، زائران و همه خدمتگزاران اربعین، از خداوند متعال خواست خادمان اسلام، رزمندگان جبهه حق و مقام معظم رهبری را مشمول عنایات ویژه خود قرار دهد و پیروزی نهایی جبهه اسلام بر جبهه باطل را هرچه زودتر محقق سازد.