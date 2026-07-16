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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

موج جدید گرما از یکشنبه وارد استان بوشهر می‌شود

موج جدید گرما از یکشنبه وارد استان بوشهر می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با تداوم وزش باد جنوبی تا روز شنبه، رطوبت و شرجی در استان افزایش می‌یابد و از اواخر روز یکشنبه نیز موج گرمای جدیدی وارد بوشهر خواهد شد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی در سطح استان و روی دریا حاکم است و روز دوشنبه با شدت‌گرفتن سرعت وزش باد روی دریا، خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: تا روز شنبه با وزش باد جنوبی، افزایش رطوبت نسبی و شرجی در سطح استان مورد انتظار است. از اواخر روز یکشنبه آینده نیز نفوذ موج گرمایی جدید به استان و افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی ،گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر در نواحی مرکزی تا اواخر امشب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.

کد مطلب 6889688

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