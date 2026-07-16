شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر احمدی چگنی در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام بهخصوص شهدای جنگهای تحمیلی و در رأس همه شهدا قائد امت، رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی امام سید علی خامنهای و آرزوی سلامتی و توفیق برای رهبر عزیز انقلاب حضرت آیتالله آقا سید مجتبی حسینی خامنهای و بزرگداشت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: نهاد شورای نگهبان به واسطه وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای او تعیین شده جایگاه ویژهای در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد تا جایی که در بیست و یک اصل از ۱۷۷ اصول قانون اساسی به آن اشاره شده است.
نظارت بر انتخابات های مختلف کشور توسط شورای نگهبان
وی عنوان کرد: از اصلیترین وظایف شورای نگهبان بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی و قانون اساسی است.
رئیسدفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان، ادامه داد: همچنین طبق اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همهپرسیها به عهده شورای نگهبان است که در استانها و شهرستانها این وظیفه به دفاتر نظارت و هیئتهای نظارت استان و شهرستانها تفویض شده است.
احمدی چگنی، بیان کرد: ترکیب شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است، نشاندهنده اهمیت توازن بین تخصص فقهی و حقوقی در تصمیمگیریهای کلان کشور است.
وی ادامه داد: مجمع فقهی مشورتی و مرکز تحقیقات شورای نگهبان بهعنوان بازوان فکری شورای نگهبان هستند.
رئیسدفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان، بیان داشت: از دستاوردها و ثمرههای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مردمسالاری دینی، انتخابات است و حاکمیت قانون در هر نظامی باید در اولویت باشد و این مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی با تأیید و تطبیق قوانین با موازین اسلامی و قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است.
شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس اسلامی باید باشد
احمدی چگنی، با بیان اینکه تأیید شورای نگهبان ضریب اطمینان و اعتماد عمومی را بسیار بالا برده است، تصریح کرد: اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در وصایای امام راحل رحمتالله علیه و بیانات مقام معظم رهبری بسیار قابلتأمل است.
وی با اشاره به توطئههای دشمنان، بیان کرد: در حفظ حرمت جایگاه شورای نگهبان نبایستی قصوری صورت پذیرد.
رئیسدفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان، ادامه داد: رهبر شهید میفرمایند شورای نگهبان گلوگاه مهمی برای حفظ قانون اساسی است و همچنین در جای دیگر میفرمایند شورای نگهبان عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلوب مؤمنین است.
احمدی چگنی، تصریح کرد: امام خمینی (ره) هم فرمودهاند، ایجاد شورای نگهبان در قانون اساسی اقدامی صحیح، حکیمانه و متین است.
وی با تأکید به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی خونب های هزاران شهید، جانباز و ایثارگر است، تأکید کرد: این نظام مقدس باید بر پایه احکام اسلام حفظ شود و شورای نگهبان در قانون اساسی موظف شده که حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس اسلامی باشد.
رئیسدفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان، ادامه داد: امام شهیدمان فرمودند من به شما عرض میکنم «ان معی ربی، بدانید خدا با ماست ما اگر خودمان را حفظ کنیم انگیزه و ایمانمان را حفظ کنیم عزم راسخمان را حفظ کنیم عقلمان را به کار بیندازیم، تدبیر درست کنیم ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهههای مختلف و از جهتهای مختلف به کار میبرند و حملاتی که میکنند که بعضی خیال میکنند که ما محاصره شدیم، به همه اینها فائق خواهیم شد و همه را ان شاالله به خاک خواهیم نشاند.»
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