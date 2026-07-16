دمای هوای استان طی روزهای آینده کاهش می یابد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: شرایط جوی نسبتاً پایدار طی امروز و روزهای آینده در استان حاکم خواهد بود و آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در ساعات بعدازظهر وزش باد پدیده غالب جوی به شمار می‌رود، افزود: سرعت وزش باد در برخی مناطق به‌صورت موقت به حد نسبتاً شدید نیز خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در خصوص نوسانات دمایی تصریح کرد: دمای هوا امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه) به‌صورت موقت کاهش نسبی خواهد داشت؛ اما از روزهای شنبه و یکشنبه مجدداً روند افزایشی به خود خواهد گرفت.

رحمان‌نیا با اشاره به پیش‌بینی‌های بلندمدت‌تر خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه هفته آینده انتظار می‌رود دمای هوا روند کاهشی یافته و هوای استان خنک‌تر شود.

وی افزود: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر، توصیه می‌شود شهروندان از تردد غیرضروری در فضای باز و استقرار در نزدیکی سازه‌های ناپایدار خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات خود در نظر بگیرند.