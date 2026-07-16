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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

توصیه رهبر شهید در مورد سفر اربعین؛ آمادگی کامل عراق برای پذیرش زائران

توصیه رهبر شهید در مورد سفر اربعین؛ آمادگی کامل عراق برای پذیرش زائران

چذابه - رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور گفت: مقام معظم رهبری بر برگزاری سفر آسان، ارزان و ایمن برای زائران تاکید دارند که خوشبختانه در همه مرزهای کشور آمادگی کامل وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه به همراه سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، اظهار کرد: ما از مرزهای شلمچه و شیب عراق بازدید کردیم و خوشبختانه آنچه مشاهده کردیم هم در سمت ایران و هم در سمت عراق، حاکی از اقدامات بسیار خوب و آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور ادامه داد: برادران عراقی ما نیز با اشتیاق فراوان آماده‌اند تا از این مرزها بیشترین استفاده را برای تردد زائران داشته باشند و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

پورجمشیدیان با اشاره به استقبال گسترده مردم استان خوزستان تصریح کرد: مردم خوزستان بسیار خوش‌ذوق و همیار هستند. در مسیر حمیدیه، بستان، چذابه و سوسنگرد، مواکب بسیاری توسط مردم و روستاها برپا شده و همه برای خدمت به زائران آمادگی کامل دارند.

وی افزود: امسال علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله‌الحسین (ع)، یک رسالت مضاعف نیز بر عهده داریم و آن تشکر و قدردانی از دولت و مردم عراق به خاطر آن تشریفات تاریخی و باشکوهی است که در کربلا و نجف برای رهبر شهید ما انجام شد.

پور جمشیدیان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر برگزاری سفر آسان، ارزان و ایمن برای زائران خاطرنشان کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، باید سفر آسان، ارزان و ایمن را برای همه زائران فراهم کنیم. خوشبختانه در همه مرزهای کشور آمادگی کامل وجود دارد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور درباره زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: راهداری کشور و وزارت راه و شهرسازی تلاش خود را انجام داده‌اند. علاوه بر خودروهای عمومی، ظرفیت قطار، وسایل نقلیه عمومی و هوایی نیز هماهنگ شده است تا بیشترین خدمات به زائران ارائه شود.

پورجمشیدیان تأکید کرد: فکر می‌کنم حداقل به اندازه سال گذشته و حتی بیشتر از آن آمادگی داریم. ان‌شاءالله که مشکلی پیش نیاید و هرچه محبان به اباعبدالله‌الحسین (ع) نیاز داشته باشند، ما انجام وظیفه خواهیم کرد.

کد مطلب 6889739

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