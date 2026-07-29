به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی مراسم اربعین حسینی که با حضور معاون وزیر امور داخلی عراق و استاندار خوزستان در مرز شلمچه برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه امسال تغییرات محسوس و قابل توجهی را در توسعه مسیرهای مرزی خصوصاً در سمت کشور عراق شاهد هستیم.

وی افزود: با توجه به تجربه بسیار خوبی که همکاران ما در ستاد مرکزی اربعین حسینی در کشور ایران و عراق کسب کرده‌اند سال به سال شاهد پیشرفت و رشد در ارائه خدمات به زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) هستیم.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با اشاره به همکاری مشترک دو کشور تصریح کرد: همکاری مشترک بین ایران و عراق در حوزه زیارت اربعین به ثمر نشسته است و امسال نیز از جهت امنیت وضعیت بسیار مطلوبی را شاهد هستیم.

پورجمشیدیان تأکید کرد: من به همکاران خود در ایران و عراق تأکید کردم که در امن‌ترین نقطه دنیا بهترین شرایط را به برکت تلاش‌های آنان برای زائران حسینی فراهم کنند و در هیچ جای دنیا چنین اتحاد و انسجام و وحدتی را نمی‌توانیم ببینیم.

وی با اشاره به روند مطلوب برگزاری مراسم اظهار داشت: خوشبختانه امسال هیچ مشکل خاصی که تأثیر منفی بر روند مراسم اربعین بگذارد نه در ایران و نه در عراق مشاهده نشده است.

معاون امنیتی وزارت کشور گفت: از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و ستاد مرکزی اربعین از دولت عراق، ملت عراق و نیروهای مسلح این کشور به‌خاطر میهمان‌نوازی خوبی که برای مراسم اربعین حسینی داشتند کمال تشکر را دارم.

معاون وزیر امور داخلی عراق نیز در این جلسه اظهار کرد: همکاری و هماهنگی بین دو کشور ایران و عراق در برگزاری مراسم اربعین در سطح بالایی قرار دارد و ما از آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران حسینی برخورداریم.

وی افزود: زیرساخت‌های مرزی در سمت عراق به‌طور چشمگیری توسعه یافته است و امسال خدمات بهتری نسبت به سال‌های گذشته به زائران ارائه خواهد شد.

استاندار خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: با دستورات صادره تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری اربعینی آسان، امن و باکیفیت در مرزهای خوزستان اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: هماهنگی روزانه اتاق عملیات مشترک با کشور عراق در مرزهای شلمچه و چذابه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با روان‌سازی فرآیند تردد بهترین تجربه را برای زائران حسینی رقم بزنیم.