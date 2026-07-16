https://mehrnews.com/x3czyf ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵ کد مطلب 6889754 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵ بسیج گیلانغرب برای خدمترسانی به زائران اربعین در مرز سومار آماده است کرمانشاه- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گیلانغرب از آمادگی کامل این مجموعه برای مشارکت در خدماترسانی به زائران اربعین در مرز سومار و تقویت زیرساختهای این گذرگاه خبر داد. کد مطلب 6889754 کپی شد مطالب مرتبط توصیه رهبر شهید در مورد سفر اربعین؛ آمادگی کامل عراق برای پذیرش زائران اتاق عملیات مشترک در مرزهای شلمچه و چذابه تشکیل شد برچسبها اربعین 1405 گیلانغرب کرمانشاه
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