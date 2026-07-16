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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

بسیج گیلانغرب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مرز سومار آماده است

بسیج گیلانغرب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مرز سومار آماده است

کرمانشاه- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گیلانغرب از آمادگی کامل این مجموعه برای مشارکت در خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرز سومار و تقویت زیرساخت‌های این گذرگاه خبر داد.

کد مطلب 6889754

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