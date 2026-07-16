اتاق عملیات مشترک در مرزهای شلمچه و چذابه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه به همراه علیاکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور اظهار کرد: همانند سال گذشته، اتاق عملیات مشترک را تشکیل دادهایم که این اقدام به هماهنگی بیشتر و اجرای بهتر برنامهها کمک میکند؛ این اقدام هم در مرز شلمچه و هم در مرز چذابه انجام شده است.
وی با قدردانی از میزبانی دولت و مردم عراق تصریح کرد: زائران امسال علاوه بر رسالت حضور در این راهپیمایی عظیم و زیارت حسینی، رسالت دیگری نیز بر دوش دارند و آن تشکر از مردم عراق است که میزبانی جانانه، بینظیر و ایثارگرانه را در نجف و کربلا انجام دادند.
استاندار خوزستان افزود: باید از دولت عراق، مردم، عشایر و مسئولان استانهای همجوار قدردانی کنیم.
موالیزاده با اشاره به آمادگی مناسب طرف عراقی برای پذیرایی از زائران ایرانی اظهار کرد: خوشبختانه شاهد آمادگی خوبی در طرف عراقی برای پذیرش زائران هستیم و انشاءالله این راهپیمایی با شکوه هرچه تمامتر برگزار خواهد شد.
وی به ابعاد مختلف پیادهروی اربعین اشاره کرد و گفت: این رویداد عظیم ابعاد گوناگونی دارد؛ هم بعد معرفتی، هم بعد حماسی، هم بعد فرهنگی، هم بعد ولایی و انقلابیگری، هم بعد ایستادگی در مقابل مستکبران و هم بعدی که باعث انسجام و وحدت بیشتر میشود.
استاندار خوزستان در پایان تاکید کرد: به فضل الهی، این راهپیمایی سال به سال باشکوهتر، بهتر و حماسیتر برگزار خواهد شد.
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