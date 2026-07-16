انهدام باند انتشار تصاویر خصوصی شهروندان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر ظهر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی رصد و وصول گزارشهای متعدد مردمی و تشکیل پروندههای قضایی درباره انتشار تصاویر خصوصی شهروندان و اخاذی از آنان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت و همکاران پرتلاش و متخصص این پلیس با رصد اطلاعاتی، اشراف سایبری و اقدامات فنی شبانهروزی، موفق به شناسایی و انهدام باند اصلی این شبکه مجرمانه شدند.
وی افزود: اعضای این باند شامل یک مدیر، سه گرداننده کانال تلگرامی و یک خانم بودند که با در اختیار گذاشتن حساب بانکی، بستر انتقال وجوه حاصل از اخاذی را فراهم کرده بود، متهمان که همگی خارج از استان فعالیت میکردند، تصور میکردند با استفاده از بستر تلگرام امکان شناسایی و ردگیری آنان وجود ندارد، اما با اجرای عملیاتهای تخصصی و آفندی پلیس فتا، کانالهای مجرمانه از دسترس خارج و متهمان با هماهنگی و همکاری مطلوب دستگاه قضایی، طی چند عملیات پیاپی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه این پرونده تاکنون بیش از ۲۰۰ شاکی دارد، تصریح کرد: با تعامل و همراهی ارزشمند دستگاه قضایی، روند رسیدگی به شکایات با سرعت، دقت و در چارچوب قانون و رعایت کامل حقوق شهروندی در حال انجام است.
سردار هاشمیفر، تصریح کرد: شناسایی افرادی که با ارسال تصاویر خصوصی شهروندان، زمینه هتک حیثیت آنان را فراهم کردهاند همچنان ادامه دارد و تعدادی از این افراد نیز شناسایی شدهاند و تحت تعقیب پلیس و مراجع قضایی قرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه امنیت روانی مردم خط قرمز پلیس است، گفت: مجرمان سایبری باید بدانند هیچ بستر و پلتفرمی حاشیه امنی برای ارتکاب جرم ایجاد نمیکند و پلیس با بهرهگیری از توان اطلاعاتی، فنی و عملیاتی خود، با هر فرد یا شبکهای که امنیت، آرامش و حیثیت شهروندان را هدف قرار دهد، با قاطعیت، هوشمندی و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد کرد.
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