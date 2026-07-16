علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، شرایط جوی استان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده پایدار خواهد بود و در این مدت آسمان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی ساعات، به‌ویژه در طول روز، وزش باد نیز برای نقاط مختلف استان مورد انتظار است، اما این شرایط پدیده قابل توجه دیگری را در بیشتر مناطق به همراه نخواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از اواخر وقت روز یکشنبه تا صبح دوشنبه، احتمال نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی استان وجود دارد که می‌تواند به‌صورت موقت کیفیت هوا را در این مناطق تحت تأثیر قرار دهد.

زورآوند درباره روند تغییرات دمایی نیز گفت: دمای هوا تا روز شنبه با شیبی ملایم کاهش خواهد یافت و پس از آن، در روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش مختصری در دمای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تداوم هوای گرم در برخی ساعات روز و وزش باد، توصیه‌های هواشناسی را مدنظر قرار دهند و به‌ویژه در فعالیت‌های فضای باز و تردد در مناطق مرزی، آخرین پیش‌بینی‌های جوی را دنبال کنند.