به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی مالیدره با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه متروی پردیس، اظهار کرد: حدود ۱۸ سال از مطرح شدن این پروژه میگذرد و تأمین ردیف بودجه ملی برای اجرای آن ضروری است.
وی که شهردار پردیس است، افزود: بخش قابل توجهی از ساکنان این شهر را کارکنان دستگاههای اجرایی تهران تشکیل میدهند و با افزایش جمعیت و حرکت پردیس به سمت تبدیل شدن به یک کلانشهر، اجرای مترو دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رضایی مالیدره با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای ارتباطی پردیس تصریح کرد: روزانه حدود ۸۰۰ هزار خودرو در محورهای قدیم و جدید پردیس تردد میکنند و راهاندازی مترو میتواند سهم قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی این مسیرها داشته باشد.
شهردار پردیس تأکید کرد: اجرای این پروژه علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، میتواند در کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا نیز نقش مؤثری ایفا کند.
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