به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار می شود.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ انجام شد. تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ هستند.

تعداد ۶۶ هزار و ۴۹۰ متقاضی در رشته های شناور عصر امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه رقابت خود را آغاز کردند. از این تعداد بیش از ۳۵ هزار نفر معادل ۵۴ درصد داوطلبان را زنان و بیش از ۳۰ هزار نفر معادل ۴۶ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در اواخر مرداد ماه اعلام خواهد شد و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا نیمه دوم مهرماه اعلام می شود.