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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

با رقابت ۶۶ هزار داوطلب؛

آزمون‌ کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در رشته‌های شناور برگزار شد

آزمون‌ کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در رشته‌های شناور برگزار شد

نوبت عصر آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در رشته های شناور عصر امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در ۱۶۵ شهر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار می شود.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ انجام شد. تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ هستند.

تعداد ۶۶ هزار و ۴۹۰ متقاضی در رشته های شناور عصر امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه رقابت خود را آغاز کردند. از این تعداد بیش از ۳۵ هزار نفر معادل ۵۴ درصد داوطلبان را زنان و بیش از ۳۰ هزار نفر معادل ۴۶ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در اواخر مرداد ماه اعلام خواهد شد و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا نیمه دوم مهرماه اعلام می شود.

کد مطلب 6889803
زهره بال

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      3 0
      پاسخ
      میشه از مسوولین سازمان سوال بفرمایید چرا واقعا چرا دانشگاه یادگار امام در اتوبان خلیج فارس رو مرکز ازمون ها قرار میدن؟ بدون خودروی شخصی این وقت سال واقعا دسترسی به این حوزه برای داوطلبین هزینه زیادی داره چون با تپسی و اسنپ خودمون رو به ازمون رسوندیم.. اینهمه دانشگاه که دسترسی خوب به مترو دارن..‌ این دانشگاه بخصوص در تابستان مناسب حوزه آزمون نیست. د‌و ساله داوطلب آزمون ارشدم و همین معضل تکرار میشه حتی موقع برگشت از آزمون هم تو گرما به سختی میشه تاکسی پیدا کرد. خواهشا حوزه‌های در دسترس انتخاب کنید

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