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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

ورامین امشب میزبان مراسم گرامیداشت هفتم رهبر شهید انقلاب است

ورامین امشب میزبان مراسم گرامیداشت هفتم رهبر شهید انقلاب است

ورامین- رئیس ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین از برگزاری مراسم گرامیداشت هفتم رهبر شهید انقلاب اسلامی و محکومیت حملات آمریکا، امشب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن محمودی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری مراسم گرامیداشت هفتم رهبر شهید انقلاب اسلامی و محکومیت حملات آمریکا، امشب در ورامین خبر داد.

وی که رئیس ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین است، با قدردانی از حضور مردم در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: حضور گسترده مردم نشان داد که پرچم عزت، مقاومت و ایستادگی با شهادت علمداران آن بر زمین نخواهد ماند.

محمودی با اشاره به فرارسیدن هفتمین روز تدفین رهبر شهید، افزود: مردم ورامین امشب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، در تجمعات میادین شهرستان ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید، حملات آمریکا به مناطق جنوبی کشور و به‌ویژه حمله به بیمارستان اهواز را محکوم خواهند کرد.

رئیس ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، با آرمان‌های امام شهید، مکتب عاشورا و راه شهیدان تجدید پیمان خواهند کرد.

کد مطلب 6889811

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