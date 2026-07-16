به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی نیکونژاد با تأکید بر اهمیت تقویت نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران شهرداری بر پایه شایسته‌سالاری گفت: استفاده از شاخص‌های مشخص، قابل سنجش و متناسب با شرح وظایف هر شغل، زمینه ارتقای بهره‌وری، افزایش انگیزه کارکنان و بهبود کیفیت خدمات شهری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت نظام ارزیابی در مدیریت منابع انسانی اظهار داشت: ارزیابی عملکرد کارکنان باید با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، تقویت انگیزه، توسعه حرفه‌ای نیروهای انسانی و ارتقای کیفیت خدمات انجام شود. هرچه این فرآیند بر پایه شاخص‌های تخصصی، شفاف و عادلانه باشد، زمینه رشد و شکوفایی سرمایه انسانی شهرداری بیش از پیش فراهم خواهد شد.

عضو شورای شهر یزد با قدردانی از تلاش مجموعه‌های مرتبط در حوزه سرمایه انسانی و بازرسی شهرداری افزود: اقدامات انجام‌شده در زمینه ارزیابی و نظارت، پایه مناسبی برای ارتقای این فرآیند است و با تکمیل و به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی می‌توان زمینه شناسایی بهتر کارکنان متعهد، مسئولیت‌پذیر و توانمند را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در کنار تقدیر از کارکنان پرتلاش، لازم است برای افرادی که نیاز به ارتقای عملکرد دارند نیز از ظرفیت آموزش، ارائه بازخورد و برنامه‌های توانمندسازی استفاده شود تا همه کارکنان فرصت رشد و بهبود داشته باشند و در صورت تداوم ضعف عملکرد، مطابق ضوابط و مقررات اقدام شود.

نیکونژاد تصریح کرد: تقویت نظام شایسته‌سالاری و ایجاد تمایز میان عملکرد کارکنان بر اساس معیارهای حرفه‌ای، علاوه بر افزایش انگیزه نیروهای خدوم، به ارتقای بهره‌وری سازمانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان منجر خواهد شد.