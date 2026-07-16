رسولی: ترویج فرهنگ احسان عامل مشارکت مردم درحمایت از نیازمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی همزمان با هفته بهزیستی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با امام جمعه قروه اظهار کرد: خدمت به جامعه هدف بهزیستی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه رسالتی انسانی، اخلاقی و الهی است که تحقق آن نیازمند همراهی همه بخش‌های جامعه است.

وی با اشاره به جایگاه ائمه جمعه و روحانیون در فرهنگ‌سازی افزود: همراهی نهادهای دینی در ترویج روحیه نوع‌دوستی و احسان، نقش مهمی در جلب مشارکت‌های مردمی و ارتقای کیفیت خدمات حمایتی بهزیستی ایفا می‌کند.

رسولی همچنین مراکز «مثبت زندگی» را از ظرفیت‌های مؤثر سازمان بهزیستی در ارائه خدمات اجتماعی دانست و گفت: تقویت این مراکز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند دسترسی جامعه هدف به خدمات و اعتماد عمومی به این مجموعه را افزایش دهد.

خدمت به نیازمندان از برترین ارزش‌های دینی است

امام جمعه قروه نیز در این دیدار با تبریک هفته بهزیستی، از تلاش‌های کارکنان این نهاد در خدمت‌رسانی به افراد دارای معلولیت، ایتام و خانواده‌های کم‌برخوردار قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام محسن دانیاری، خدمت به نیازمندان را از ارزشمندترین اعمال انسانی و دینی دانست و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های بهزیستی و تقویت فرهنگ همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه تأکید کرد.