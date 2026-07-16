زیرساخت های مرز چیلات دهلران برای اربعین آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنجشنبه در نشست ستاد مرکزی اربعین با حضور رئیس ستاد اربعین کشور، معاون استاندار میسان عراق در دهلران، وضعیت زیرساختی مرز چیلات و چشمانداز آینده آن برای روابط اقتصادی و مذهبی دو کشور بررسی شد.
استاندار ایلام در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در مرز چیلات اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری متقابل دو کشور، اقدامات مؤثری در مرز چیلات صورت گرفته است.
وی با اعلام خبر تکمیل زیرساختهای این پایانه مرزی افزود: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزههای زیرساختی از جمله راه، تأمین آب، برق، اینترنت و سایر امکانات مورد نیاز هزینه شده است. امروز با قاطعیت اعلام میکنم که زیرساختهای مرز چیلات بهطور کامل مهیا شده و آمادگی لازم برای پذیرش زائران عتبات عالیات وجود دارد.
استاندار ایلام ضمن قدردانی از تلاشهای طرف عراقی برای پیشبرد زیرساختها در آن سوی مرز، تأکید کرد: اشتراکات عمیق فرهنگی، اجتماعی و مذهبی میان ایران و عراق، ظرفیت بینظیری ایجاد کرده است و مرز چیلات میتواند به دروازهای جدید برای گسترش روابط اقتصادی و تبادلات مذهبی تبدیل شود.
کرمی درباره برنامهریزی برای تردد زائران در سال جاری تصریح کرد: برای ایام اربعین پیشرو، تصمیم بر این است که تردد بهصورت محدود و با اولویت مردم شهرستانهای دهلران و آبدانان و بخش محدودی از زائران سایر مناطق انجام شود.
وی تاکید نمود: قطعاً برای سالهای آینده و پس از ایام اربعین، برنامههای جامعتری جهت توسعه و بهرهبرداری حداکثری از این مرز تدوین و اجرایی خواهیم کرد.
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