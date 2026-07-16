۱۱۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در زنجان بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای روز پنچشنبه در جلسه کارگروه بسیج مهندسین با تاکید بر ماهیت انقلابی و جهادی بنیاد مسکن به عملکرد موفق بنیاد مسکن در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم اشار کرد و افزود: با این اقدامات میزان رضایتمندی و امیدواری مردم به نظام افزایش یافت که بزرگترین دستاورد است.

وی در ادامه به آخرین مصوبات پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: براساس بخشنامه جدید، واحدهای احداثی مسکونی برای هر متر مربع تا سقف ۲۵ میلیون تومان، تعمیری مسکونی ۱۲ میلیون، احداثی تجاری ۱۸ میلیون و تعمیری تجاری ۹ میلیون تومان بلاعوض دریافت می کنند که این کمک ها در سه مرحله فونداسیون، اسکلت و اتمام کار پرداخت می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: توسعه روستایی، جلوی فرار سرمایه به شهرها را می‌گیرد، بنابراین روستا به امکاناتی مانند مغازه، درمانگاه و تعمیرگاه نیاز دارد که باید بستر آنها فراهم شود.

خواجه ای به موضوع مهم مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستاهای استان، گفت: از مجموع ۹۲ هزار و ۶۵۷ واحد مسکونی روستابی، ۶۱ هزار واحد معادل ۶۶ درصد مقاوم‌سازی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در ۱۵۳ روستای واقع در محدوده گسل زلزله با ۱۸ هزار و ۷۰۰ واحد، حدود ۱۱ هزار واحد ایمن سازی شده و برخی روستاها از مقاوم سازی کمتر از ۲۰ درصد به ۹۶ درصد رسیده که نشان دهنده عزم جدی نظام برای حفظ جان روستاییان است.

خواجه ای با تاکید بر هویت انقلابی بنیاد مسکن خاطر نشان کرد: به فرموده امام راحل، بنیاد مسکن یکی از صدقات جاریه است و تنها نهاد تخصصی کشور در حوزه روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر محسوب می شود.