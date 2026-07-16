به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعهکشی و تعیین قطعات متقاضیان نهضت ملی مسکن در کوی ارم زنجان با حضور نماینده دفتر بازرس برگزاری مراسم قرعهکشی و تعیین قطعات متقاضیان نهضت ملی مسکن در کوی ارم زنجانی و امور حقوقی استانداری زنجان، نماینده صدا و سیمای استان زنجان، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارهکل راه و شهرسازی استان، مدیرعامل نهضت ملی مسکن در غرب، رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری، معاون فنی و اجرایی کارگزاری، نماینده حراست و جمعی از نمایندگان متقاضیان نهضت ملی مسکن در سالن جلسات ادارهکل راه و شهرسازی استان برگزار شد.
رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان در این مراسم، گفت: در ادامه روند واگذاری اراضی طرح نهضت ملی مسکن و مطابق برنامهریزیهای انجامشده، تاکنون برای ۵۹۸ گروه چهارنفره شامل دو هزار و ۳۹۲ متقاضی در سایت کوی ارم، فرآیند قرعهکشی و تعیین قطعات انجام شده است.
بهزاد کردلو، با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکید کرد: تاکنون نیز برای هزار و ۷۹۶ متقاضی در قالب گروههای دونفره، قرعهکشی انجام و قطعات مربوطه تعیین شده است.
وی با بیان اینکه امروز، قرعهکشی کاملا به صورت نرمافزاری و با حضور نهادهای نظارتی انجام شد، گفت: در این مرحله فرآیند قرعه کشی قطعات در ۲۰۳ گروه چهارنفره برای ۸۱۲ متقاضی تعیین شد.
رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، همچنین از اجرای بخشی از پروژههای سایت کوی ارم در قالب پیمانکار ساخت خبر داد و تصریح کرد: در این بخش، دو هزار و ۸۲ واحد مسکونی با متراژهای بزرگ و کوچک و بر اساس نظرسنجی و انتخاب متقاضیان، توسط پیمانکار احداث خواهد شد.
کردلو، با تاکید بر شفافیت و سلامت فرآیند قرعهکشی، ابراز کرد: نتایج این مرحله از قرعهکشی طی هفته آینده به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
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