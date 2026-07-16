مقدمات تردد در مرزهای کشور برای اربعین فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جمشیدیان عصر پنجشنبه در نشست ستاد اربعین شهرستان دهلران، با تأکید بر راهبرد دولت چهاردهم مبنی بر توسعه تعاملات مرزی، از فراهمسازی مقدمات تردد محدود در مرز رسمی «چیلات» در سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به ظرفیتهای راهبردی مرز چیلات، اظهار داشت: این گذرگاه با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی، به عنوان یک مرز چندمنظوره برای تسهیل در تردد زمینی، ترانزیت کالا و عبور زائران تعریف شده است که بازگشایی آن گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و تعمیق روابط فیمابین استانهای ایلام و میسان خواهد بود.
وی ایلام را پایتخت اربعینی کشور و انتخاب نخست زائران برای سفر به عتبات عالیات خواند و با اشاره به برکات این پدیده الهی در تحکیم وحدت دو ملت، افزود: اربعین تنها یک رویداد آیینی نیست، بلکه شاخصی در هندسه تمدنی و از نشانههای ظهور است که در تاریخ بشریت به عنوان یک شکوهِ بینظیر انسانی ثبت شده است.
معاون وزیر کشور با فراخواندن دولت عراق به تسریع در فرایندهای اجرایی و زیرساختی، تصریح کرد: وزارت کشور با جدیت پیگیر توسعه همکاریهای مرزی با همسایگان است؛ چرا که ایجاد گذرگاههای جدید، ضرورتی اجتنابناپذیر برای ارتقای امنیت و معیشت مرزنشینان است.
پورجمشیدیان در پایان، ضمن قدردانی از همراهی و ابراز همدردی دولت و ملت عراق در آیین تشییع شهید والامقام خدمت و همراهان ایشان، بر استمرار پیگیریها برای بهرهمندی مردم دهلران و استان میسان از مزایای اقتصادی و معنوی فعالسازی مرز چیلات تأکید کرد.
نظر شما