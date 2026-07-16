https://mehrnews.com/x3czFp ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۴ کد مطلب 6890006 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۴ اهر میزبان آیین زنجیرزنی در بزرگداشت قائد شهید امت اهر- آیین زنجیرزنی در بزرگداشت قائد شهید امت با حضور پرشور عزاداران حسینی در حسینیه اصغریه اهر برگزار شد. دریافت 44 MB کد مطلب 6890006 کپی شد مطالب مرتبط تداوم بیعت شبانه مردم تبریز با رهبری؛ اجتماع به شب ۱۳۷ رسید تبریز متحد؛ صد و سی و ششمین شب همدلی در بیعت با رهبری اصلنژادی: اطلاعرسانی شفاف و صادقانه رسالت اصلی خبرنگاران است برچسبها عزاداران حسینی رهبر شهید شهرستان اهر
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