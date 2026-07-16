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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۴

اهر میزبان آیین زنجیرزنی در بزرگداشت قائد شهید امت

اهر میزبان آیین زنجیرزنی در بزرگداشت قائد شهید امت

اهر- آیین زنجیرزنی در بزرگداشت قائد شهید امت با حضور پرشور عزاداران حسینی در حسینیه اصغریه اهر برگزار شد.

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کد مطلب 6890006

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