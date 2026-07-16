به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسن اصلنژادی صبح پنجشنبه در دیدار با خبرنگاران خبرگزاری مهر استان آذربایجانشرقی ضمن قدردانی از تلاشهای اسد بابایی، سرپرست استانی خبرگزاری مهر و خبرنگاران و عکاسان این مجموعه، اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس دقیق و مسئولانه رویدادها نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا میکنند و لازم است با اشراف کامل بر این مسئولیت، اخبار و تحولات را بهصورت شفاف و صادقانه در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
وی با اشاره به جایگاه خبرگزاری مهر بهعنوان یکی از مجموعههای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، افزود: ادارهکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی آمادگی دارد در راستای تسهیل فعالیتهای خبرگزاری مهر در استان، همکاریهای لازم را با این مجموعه رسانهای داشته باشد.
در ادامه این نشست، اسد بابایی نیز با تقدیر از نگاه حمایتی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به فعالیتهای این رسانه، گفت: نظام مسائل خبرگزاری مهر متناسب با نیازها و تحولات روز بازنگری و بهروزرسانی میشود.
وی افزود: با توجه به تعدد چالشها و مسائل استان، خبرگزاری مهر تلاش میکند با اولویتبندی موضوعات، پوشش بهموقع رویدادها و انتخاب سوژههای خبری متناسب با مطالبات مردم، نقش مؤثری در اطلاعرسانی دقیق و حرفهای ایفا کند.
نظر شما