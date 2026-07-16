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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

نوای حماسه در خونخواهی رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا(ع)

نوای حماسه در خونخواهی رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا(ع)

مشهد- بخشی از رجزخوانی عزاداران در هفتمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. 

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کد مطلب 6890037

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