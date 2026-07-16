https://mehrnews.com/x3czG2 ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸ کد مطلب 6890037 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸ نوای حماسه در خونخواهی رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا(ع) مشهد- بخشی از رجزخوانی عزاداران در هفتمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 28 MB کد مطلب 6890037 کپی شد مطالب مرتبط فریاد انتقام مردم گناباد در یکصد و سی و هشتمین شب اجتماع «همه خونخواهیم» در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) موج گسترده حضور مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان محفل بزرگداشت هفتمین شب تدفین رهبر شهید در حرم امام رضا(ع) یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر بزرگداشت هفتمین شب تدفین امام شهید در حرم رضوی برگزار میشود آبرسانی پایدار به زائران در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد برچسبها رهبر شهید حرم امام رضا (ع) مشهد
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