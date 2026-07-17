آبرسانی پایدار به زائران در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب مشهد، ضمن قدردانی از اقدامات خوب انجام شده بویژه در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: تامین آب در رویداد بزرگ تشییع رهبر شهید در مشهد امری حیاتی بوده و انجام آن به صورت تمام و کمال، به مثابه نمره قبولی آبفای مشهد است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آبفای مشهد مجموعه ای پویا و فنی است که از فناوری ها و روش های نوین در مدیریت آب استفاده می کند بیان کرد: برنامه ریزی و پیش بینی سناریوی های لازم جهت آمادگی برای شرایط مختلف از دیگر اقدامات بسیار خوب آبفای مشهد است.

وی به حداقل رساندن زمان بی آبی مردم در شرایط مختلف را بسیار مهم برشمرد و افزود: تداوم کارکرد، برگشت پذیری بعد از حادثه و مدیریت مخاطره از جمله عملیات های مهم در حوزه پدافند غیرعامل است.