https://mehrnews.com/x3czGS ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6890079 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر مشهد- در این فیلم تصاویری از یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر را مشاهده می کنید. دریافت 22 MB کد مطلب 6890079 کپی شد مطالب مرتبط موج گسترده حضور مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان حضور پرشور نیشابوری ها در اجتماع شبانه نوای حماسه در خونخواهی رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا(ع) فریاد انتقام مردم گناباد در یکصد و سی و هشتمین شب برچسبها بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی رهبر شهید کاشمر
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