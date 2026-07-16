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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر

یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر

مشهد- در این فیلم تصاویری از یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6890079

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