https://mehrnews.com/x3czGt ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ کد مطلب 6890059 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ بسته خبری شبانه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 14 MB کد مطلب 6890059 کپی شد مطالب مرتبط بیانیه نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در رابطه حملات دشمن آمریکایی کشف محموله سلاح توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان سواحل چابهار؛ پناهگاه امن لاکپشتهای دریایی در خطر انقراض ایرانشهریها همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند اجتماع باشکوه مردم ارومیه در موج ۱۳۷ شبهای اقتدار ملی آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید در زاهدان برچسبها زاهدان بسته خبری تجمع مردمی
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