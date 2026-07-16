موانع اجرایی پروژه پدافند غیرعامل پل B1 کرج برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر سید امیر فتاحیان، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز، از برگزاری نشست تخصصی بررسی موانع اجرایی پروژه پدافند غیرعامل پل B1 کرج خبر داد و اظهار کرد: در اجرای دستور استاندار البرز و با پیگیری و تأکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، این نشست با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، خدماترسان و مدیریت شهری برگزار شد تا ضمن احصای دقیق موانع موجود، تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه اتخاذ شود.
وی افزود: پروژه پدافند غیرعامل پل B1 از جمله طرحهای مهم زیرساختی استان در حوزه ارتقای ایمنی، مدیریت بحران و بهبود شبکه دسترسی شهری است و به همین منظور، هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای رفع معارضات و تسریع در عملیات اجرایی آن در اولویت قرار گرفته است.
فتاحیان با اشاره به محورهای مطرحشده در این نشست گفت: موضوعات مرتبط با مدیریت ترافیک، جابهجایی تأسیسات زیربنایی، هماهنگیهای بیندستگاهی، تأمین دسترسیهای اجرایی، رفع معارضات و زمانبندی اجرای تعهدات دستگاهها بهصورت کارشناسی بررسی و برای هر بخش، مسئول اجرا، برنامه زمانبندی و نحوه پیگیری مصوبات مشخص شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز با تشریح مهمترین مصوبات جلسه اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری کرج موظف شد ظرف ۴۸ ساعت آمار تردد محدوده پروژه را ارائه کرده و نسبت به طراحی و اجرای مسیرهای انحرافی، ایجاد دوربرگردان موقت و مدیریت ترافیک در زمان اجرای عملیات اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین شرکت آب منطقهای، شرکت توزیع نیروی برق، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، شهرداری کرج و سایر دستگاههای ذیربط مکلف شدند در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به رفع معارضات، جابهجایی تأسیسات، صدور مجوزهای لازم و فراهمسازی بستر اجرای پروژه در مهلتهای تعیینشده اقدام کرده و گزارش پیشرفت اقدامات را به دفتر فنی استانداری البرز ارائه دهند.
فتاحیان با تأکید بر اینکه تحقق اهداف پروژههای عمرانی مستلزم هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی است، تصریح کرد: دفتر فنی استانداری البرز به نمایندگی از معاونت هماهنگی امور عمرانی، روند اجرای مصوبات این جلسه را بهصورت مستمر رصد و پایش خواهد کرد و در صورت نیاز، جلسات تکمیلی برای رفع موانع احتمالی برگزار خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه پدافند غیرعامل پل B1 کرج با هدف افزایش ایمنی تردد عابران پیاده، کاهش گرههای ترافیکی، ارتقای تابآوری زیرساختهای شهری و بهبود دسترسیهای شهروندان در دستور کار قرار دارد و استانداری البرز با تأکید استاندار و پیگیری معاون هماهنگی امور عمرانی، تا بهرهبرداری کامل از این پروژه، اجرای مصوبات و هماهنگی میان دستگاههای مسئول را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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