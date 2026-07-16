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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵

موانع اجرایی پروژه پدافند غیرعامل پل B1 کرج برطرف می شود

موانع اجرایی پروژه پدافند غیرعامل پل B1 کرج برطرف می شود

کرج- به دستور استاندار البرز و با پیگیری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری؛ موانع اجرایی پروژه پدافند غیرعامل پل B1 کرج با هماهنگی دستگاه‌ها برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر سید امیر فتاحیان، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری البرز، از برگزاری نشست تخصصی بررسی موانع اجرایی پروژه پدافند غیرعامل پل B1 کرج خبر داد و اظهار کرد: در اجرای دستور استاندار البرز و با پیگیری و تأکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و مدیریت شهری برگزار شد تا ضمن احصای دقیق موانع موجود، تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه اتخاذ شود.

‌ وی افزود: پروژه پدافند غیرعامل پل B1 از جمله طرح‌های مهم زیرساختی استان در حوزه ارتقای ایمنی، مدیریت بحران و بهبود شبکه دسترسی شهری است و به همین منظور، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع معارضات و تسریع در عملیات اجرایی آن در اولویت قرار گرفته است.

فتاحیان با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این نشست گفت: موضوعات مرتبط با مدیریت ترافیک، جابه‌جایی تأسیسات زیربنایی، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، تأمین دسترسی‌های اجرایی، رفع معارضات و زمان‌بندی اجرای تعهدات دستگاه‌ها به‌صورت کارشناسی بررسی و برای هر بخش، مسئول اجرا، برنامه زمان‌بندی و نحوه پیگیری مصوبات مشخص شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز با تشریح مهم‌ترین مصوبات جلسه اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج موظف شد ظرف ۴۸ ساعت آمار تردد محدوده پروژه را ارائه کرده و نسبت به طراحی و اجرای مسیرهای انحرافی، ایجاد دوربرگردان موقت و مدیریت ترافیک در زمان اجرای عملیات اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت آب منطقه‌ای، شرکت توزیع نیروی برق، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرداری کرج و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شدند در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به رفع معارضات، جابه‌جایی تأسیسات، صدور مجوزهای لازم و فراهم‌سازی بستر اجرای پروژه در مهلت‌های تعیین‌شده اقدام کرده و گزارش پیشرفت اقدامات را به دفتر فنی استانداری البرز ارائه دهند.

فتاحیان با تأکید بر اینکه تحقق اهداف پروژه‌های عمرانی مستلزم هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: دفتر فنی استانداری البرز به نمایندگی از معاونت هماهنگی امور عمرانی، روند اجرای مصوبات این جلسه را به‌صورت مستمر رصد و پایش خواهد کرد و در صورت نیاز، جلسات تکمیلی برای رفع موانع احتمالی برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه پدافند غیرعامل پل B1 کرج با هدف افزایش ایمنی تردد عابران پیاده، کاهش گره‌های ترافیکی، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری و بهبود دسترسی‌های شهروندان در دستور کار قرار دارد و استانداری البرز با تأکید استاندار و پیگیری معاون هماهنگی امور عمرانی، تا بهره‌برداری کامل از این پروژه، اجرای مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را با جدیت دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6890143

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