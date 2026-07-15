https://mehrnews.com/x3czrF ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۵ کد مطلب 6889480 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۵ صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب محلات- در این ویدئو صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم محلات در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6889480 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۳۶ شب مقاومت مهاجرانیها در حمایت از رهبر معظم انقلاب ۱۳۶ شب حضور عاشقانه مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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