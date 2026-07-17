به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،‌ روزنامه عبری «هاآرتص» در گزارشی اذعان کرد که «دوران سلطه آمریکا و جهان تک قطبی و به تبع آن دوران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل به پایان رسیده است».

در ادامه گزارش هاآرتص آمده است: هدف جنگ مهار کردن ایران بود اما این جنگ در حالی به پایان رسید که ایران بیشتر از هر زمان دیگری به جایگاه قدرت نخست منطقه ای در خلیج فارس نزدیک شده است.

این روزنامه صهیونیستی اخیرا هم در گزارشی نوشته بود: ترامپ گفته بود که تنگه هرمز را باز می کند اما معلوم شد که این ایران است که بازی را اداره می کند.