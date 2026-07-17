به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح جمعه در ادامه نشست مشترک مرزی با استاندار واسط عراق در پایانه زرباطیه عراق، ضمن تشکر از تعاملات بی‌نظیر مسئولان استان واسط و میزبانی صمیمانه آن‌ها، بر آمادگی همه‌جانبه استان ایلام برای تسهیل تردد زوار اربعین تأکید کرد و از انتخاب مرز مهران توسط بیش از ۶۰ درصد زائران بر اساس آمارهای رسمی خبر داد.

وی با ادای احترام به روح پرفتوح شهدای خدمت، از حضور و همراهی صمیمانه دولت و ملت عراق در آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران تقدیر کرد.

وی همچنین از اقدامات جهادی استاندار واسط و رئیس مجلس این استان در توسعه زیرساخت‌های پایانه زرباطیه و هموار کردن مسیر زوار اباعبدالله الحسین (ع) سپاسگزاری نمود.

استاندار ایلام مهران را پرترددترین مرز اربعینی کشور خواند و تصریح کرد: بر اساس آمار سامانه‌های ثبت‌نام زائرین، بیش از ۶۰ درصد زوار مرز مهران را برای تشرف به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند. همچنین آمار تردد زائران در ماه محرم امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته که این امر، نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و خدمات‌رسانی شبانه‌روزی در ایام اربعین پیش‌رو است.

وی با ارائه دو پیشنهاد کلیدی برای روان‌سازی ترددها خواستار شد: نخست اینکه کمیته مشترک مرزی متشکل از معاونین استانداران دو استان ایلام و واسط به صورت مستمر و شبانه‌روزی در مرز مستقر باشند؛ دوم اینکه با توجه به آماده‌سازی سامانه هوشمند «سجاد» توسط فراجا، این سامانه از امروز یا فردا در سمت عراق نیز عملیاتی شود تا فرآیند خروج زوار با حداکثر سرعت و کمترین معطلی انجام گیرد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به شرایط گرمای هوا و لزوم حفظ سلامت زائران افزود: زائران معمولاً ساعات خنک شبانه‌روزی از جمله بعد از اذان صبح تا ساعت ۱۰ قبل از ظهر و همچنین هنگام غروب را برای حرکت انتخاب می‌کنند. لذا ضرورت دارد با اطلاع‌رسانی دقیق و افزایش تعداد گیت‌های فعال در این ساعات اوج تردد، از توقف و ایستایی جمعیت جلوگیری شود. وی همچنین از آمادگی کامل ایلام برای پشتیبانی در زمینه‌های آب، برق، تأمین آب خنک و یخ خبر داد.

کرمی در پایان خاطرنشان کرد: ما با تمام توان و در قالب یک تیم منسجم پای کار اربعین هستیم. اگرچه آماده میزبانی از این نشست در مهران بودیم، اما از میزبانی شایسته مسئولان عراقی صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم این همکاری‌ها منجر به خلق اربعینی شایسته و تسهیل‌شده برای زائران شود.