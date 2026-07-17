به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسکینی در جریان بازدید نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های آبیاری تحت‌فشار شهرستان خرم‌آباد با ارائه توضیحات فنی از آخرین وضعیت پروژه‌های شاخص شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: در حال حاضر چندین پروژه آبیاری تحت‌فشار در مناطق مختلف شهرستان با پیشرفت فیزیکی مطلوب در دست اجراست که با تداوم نظارت فنی و تأمین اعتبارات باقیمانده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل زراعی جاری به بهره‌برداری کامل برسند.

وی با اشاره به پروژه‌های موفق بهره‌برداری شده، افزود: بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های آبیاری تحت‌فشار در مناطق مستعد شهرستان با اعتبارات تخصیص‌یافته به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های جدیدی نیز باهدف تبدیل اراضی دیم به آبی در روستاهای هدف، تحویل قطعی شده است.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با بیان ظرفیت‌های قابل‌اجرا در شهرستان، تصریح کرد: مناطق متعددی در شهرستان خرم‌آباد از جمله اراضی پایاب سد «ایوشان»، روستاهای بخش مرکزی و مناطق «کمالوند»، پتانسیل بسیار بالایی برای اجرای سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار دارند. اجرای این سامانه‌ها نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری آب، کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف آب و افزایش کیفی محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

اسکینی با تأکید بر اهمیت نظارت فنی بر پروژه‌های در دست اجرا، تصریح کرد: مدیریت آب‌وخاک با تمام توان، بر روند اجرای پروژه‌ها نظارت مستمر دارد و تلاش می‌کنیم با رفع موانع باقیمانده، شاهد تسریع در تکمیل شبکه‌های آبیاری باشیم. همچنین برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید در مناطق مستعد شهرستان در دستور کار قرار دارد.