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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری تحت‌فشار خرم‌آباد تا پایان فصل زراعی

بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری تحت‌فشار خرم‌آباد تا پایان فصل زراعی

خرم‌آباد - مدیر آب‌وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری تحت‌فشار خرم‌آباد تا پایان فصل زراعی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسکینی در جریان بازدید نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های آبیاری تحت‌فشار شهرستان خرم‌آباد با ارائه توضیحات فنی از آخرین وضعیت پروژه‌های شاخص شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: در حال حاضر چندین پروژه آبیاری تحت‌فشار در مناطق مختلف شهرستان با پیشرفت فیزیکی مطلوب در دست اجراست که با تداوم نظارت فنی و تأمین اعتبارات باقیمانده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل زراعی جاری به بهره‌برداری کامل برسند.

وی با اشاره به پروژه‌های موفق بهره‌برداری شده، افزود: بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های آبیاری تحت‌فشار در مناطق مستعد شهرستان با اعتبارات تخصیص‌یافته به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های جدیدی نیز باهدف تبدیل اراضی دیم به آبی در روستاهای هدف، تحویل قطعی شده است.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با بیان ظرفیت‌های قابل‌اجرا در شهرستان، تصریح کرد: مناطق متعددی در شهرستان خرم‌آباد از جمله اراضی پایاب سد «ایوشان»، روستاهای بخش مرکزی و مناطق «کمالوند»، پتانسیل بسیار بالایی برای اجرای سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار دارند. اجرای این سامانه‌ها نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری آب، کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف آب و افزایش کیفی محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

اسکینی با تأکید بر اهمیت نظارت فنی بر پروژه‌های در دست اجرا، تصریح کرد: مدیریت آب‌وخاک با تمام توان، بر روند اجرای پروژه‌ها نظارت مستمر دارد و تلاش می‌کنیم با رفع موانع باقیمانده، شاهد تسریع در تکمیل شبکه‌های آبیاری باشیم. همچنین برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید در مناطق مستعد شهرستان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6890355

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