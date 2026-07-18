تخصیص ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای ورزش و جوانان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به همراه مجید درویشی فرماندار همدان در نشستی با مدیرکل و مسئولان ورزش و جوانان استان ابعاد مختلف توسعه زیرساخت‌های ورزشی را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه اولویت‌بندی برای تخصیص منابع به گونه‌ای که منجر به انتفاع حداکثری مردم و جوانان شود، به عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این نشست با ارائه گزارش عملکردی از وضعیت اعتبارات و پروژه‌های عمرانی ورزشی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموع اعتبارات استانی مصوب حوزه ورزش و جوانان ۳۵۱ میلیارد تومان بود که از این میزان ۵۷ میلیارد تومان تخصیص یافت.

علی حقیقی ادامه داد: همچنین در بخش اعتبارات ملی از ۲۵۱ میلیارد تومان اعتبار مصوب، ۱۳۷ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

وی در خصوص وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۵ نیز افزود: تاکنون ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه‌های استانی و توازن منطقه‌ای برای حوزه ورزش و جوانان استان مصوب شده است و پیگیری‌ها برای ابلاغ اعتبارات ملی این سال همچنان ادامه دارد.