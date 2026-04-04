۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۱

شبکه برق همه مناطق شهر دهدشت در حالت پایدار قرار دارد

دهدشت-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمدگفت: شبکه برق همه مناطق شهر دهدشت در حالت پایدار قرار دارد.

رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برق بخش‌هایی از شهر دهدشت طی دقایقی کوتاه به دلیل انتقال بار به صورت گذرا دچار محدودیت شد ، اظهار کرد: بلافاصله پس از انتقال بار و در کوتاهترین زمان ممکن برق مناطق مذکور در حالت پایدار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون تمام مناطق شهرستان کهگیلویه برق‌دار هستند و هیچگونه حادثه ای در شبکه برق استان گزارش نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: گروه‌های عملیاتی صنعت برق به صورت شبانه‌روزی و مستمر برای رفع مشکلات و پایداری شبکه آماده هستند.

روستائی با بیان اینکه شبکه برق استان پایدار است، اضافه کرد: مشترکان در صورت بروز هرگونه حادثه ای می توانند با سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات برق استان تماس بگیرند.

کد مطلب 6791812

