شبکه برق همه مناطق شهر دهدشت در حالت پایدار قرار دارد

رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برق بخشهایی از شهر دهدشت طی دقایقی کوتاه به دلیل انتقال بار به صورت گذرا دچار محدودیت شد ، اظهار کرد: بلافاصله پس از انتقال بار و در کوتاهترین زمان ممکن برق مناطق مذکور در حالت پایدار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: هماکنون تمام مناطق شهرستان کهگیلویه برقدار هستند و هیچگونه حادثه ای در شبکه برق استان گزارش نشده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: گروههای عملیاتی صنعت برق به صورت شبانهروزی و مستمر برای رفع مشکلات و پایداری شبکه آماده هستند.
روستائی با بیان اینکه شبکه برق استان پایدار است، اضافه کرد: مشترکان در صورت بروز هرگونه حادثه ای می توانند با سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات برق استان تماس بگیرند.
