چرا مرز خسروی برای تردد زائران اربعین مناسب است؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اربعین حسینی تنها یک رویداد تقویمی نیست؛ بلکه حماسه‌ای از جنس نور و دلدادگی است که هر ساله میلیون‌ها قلب عاشق را به تپش وامی‌دارد و جاده‌ها را به رودخانه‌ای از جمعیت خروشان تبدیل می‌کند. در این میان، استان کرمانشاه و مرز تاریخی خسروی حکایتی متفاوت دارند. کرمانشاه که از دیرباز مدال افتخار دروازه عتبات عالیات را بر سینه داشته است، این روزها با چهره‌ای سراسر اشتیاق و آمادگی، آغوش خود را به روی زائران سیدالشهدا باز کرده است. شکوه استقبال مردم این خطه، از پیر و جوان گرفته تا اقوام و مذاهب مختلف، تصویری بی‌نظیر از وحدت و مهمان‌نوازی را به نمایش می‌گذارد؛ مردمی که خدمت به زائران را نه یک وظیفه، بلکه یک میراث معنوی و افتخار ابدی برای خود می‌دانند.

انتخاب مرز خسروی برای تردد در ایام اربعین، مزیت‌های بی‌شماری دارد که آن را از سایر گذرگاه‌های مرزی متمایز می‌کند. نخستین و مهم‌ترین این مزیت‌ها، وجود مسیر ارتباطی ایمن و استاندارد است. زائرانی که از پایتخت و مرکز کشور عزم سفر می‌کنند، تا نقطه صفر مرزی در خسروی را از طریق شبکه‌ای پیوسته از آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها طی می‌کنند. این ویژگی استثنایی سبب می‌شود تا ایمنی سفر به بالاترین سطح ممکن برسد و رانندگان بدون دغدغه جاده‌های دوطرفه و پرخطر، مسیر را با آرامش و سرعت مناسب طی کنند. از سوی دیگر، مسافت مرز خسروی تا شهرهای مقدس کشور عراق از جمله کربلای معلی و کاظمین، نسبت به بسیاری از مرزهای دیگر کوتاه‌تر است که این امر خستگی سفر را برای زائران، به‌ویژه سالمندان و کودکان، به حداقل می‌رساند.

در کنار مزیت‌های جاده‌ای، توسعه زیرساخت‌های رفاهی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی نیز چشمگیر و تحسین‌برانگیز است. صدها موکب مردمی و ایستگاه صلواتی با امکانات کامل از بدو ورود به استان کرمانشاه تا پایانه مرزی مستقر شده‌اند و به صورت شبانه‌روزی با ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی و فرهنگی، خستگی راه را از تن زائران می‌زدایند. این مواکب که با عشق و ارادت خالصانه مردم محلی اداره می‌شوند، به استراحتگاه‌هایی امن و آرام‌بخش برای عاشقان حسینی تبدیل شده‌اند.

یکی دیگر از دغدغه‌های همیشگی زائران در سفرهای زمینی، مسئله جای پارک خودروهای شخصی است. در مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین، با درک صحیح از این نیاز، پارکینگ‌های متعدد و بسیار وسیعی با ظرفیت ده‌ها هزار خودرو تعبیه شده است. این پارکینگ‌ها علاوه بر وسعت، دارای سیستم‌های امنیتی، روشنایی مناسب و نگهبانی مستمر هستند تا زائران با خیالی آسوده خودروهای خود را پارک کرده و راهی زیارت شوند.

نکته حائز اهمیت دیگر، مسافت بسیار کوتاه و منطقی این پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی خسروی است. برخلاف برخی مرزها که زائران مجبورند مسافت‌های طولانی و طاقت‌فرسایی را تا نقطه صفر مرزی پیاده طی کنند، در خسروی این فاصله به حداقل رسیده است. علاوه بر این، ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل صدها دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون با سیستم‌های سرمایشی مناسب، در شهرهای مرزی و محدوده پارکینگ‌ها به خط شده‌اند تا زائران را به صورت پیوسته و بدون کوچکترین معطلی تا گیت‌های خروجی منتقل کنند. این شبکه حمل‌ونقل روان و در دسترس، نقش بسزایی در جلوگیری از ازدحام و مدیریت زمان زائران ایفا می‌کند و مرز خسروی را به نمادی از نظم و تکریم زائر در حماسه اربعین بدل ساخته است.

خنکای مسیر و عبور از یادمان‌های حماسه و ایثار

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران اظهار کرد: مرز خسروی یکی از قدیمی‌ترین گذرگاه‌های مرزی و نزدیک‌ترین مسیر به کربلای معلی و کاظمین است که سال‌هاست پذیرای زائران پرشماری از اقصی‌نقاط ایران اسلامی است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه این استان همواره به عنوان دروازه کربلا و زیارت شناخته می‌شود، تصریح کرد: مسیر خسروی علاوه بر قدمت هزارساله، یادآور حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس است. زائران در طول این مسیر از یادمان‌های مهمی چون محل شهادت شهید شیرودی، شهید صیاد شیرازی، منطقه عملیاتی غرورآفرین مرصاد و ارتفاعات بازی‌دراز عبور می‌کنند و این جاده، مسیر بازگشت نخستین گروه از آزادگان سرافراز به خاک پاک میهن نیز بوده است که تداعی‌کننده خاطراتی ارزشمند برای مردم ایران خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط جوی مطلوب‌تر این گذرگاه افزود: مرز خسروی از لحاظ آب‌وهوایی حدود پنج درجه از سایر مرزهای پیش‌بینی‌شده برای تردد زوار خنک‌تر است. افزون بر این، در سال جاری با احداث ۲۶ هزار مترمربع سایه‌بان جدید در مسیر تردد، زائران در طول پیاده‌روی کاملاً در سایه قرار داشته و گرمای هوا برای آن‌ها آزاردهنده نخواهد بود.

تردد روان در شاهراهی به وسعت پایتخت تا نقطه صفر مرزی

حبیبی در ادامه توضیحات خود بیان کرد: تمام دغدغه‌های سال‌های گذشته زائران توسط اعضای کمیته‌های هجده‌گانه ستاد اربعین استان شناسایی و با برگزاری جلسات متعدد و برنامه‌ریزی‌های دقیق برطرف شده است تا سفری پرخیر، ایمن و توأم با آرامش معنوی برای هموطنان رقم بخورد.

استاندار کرمانشاه در پایان یک ویژگی منحصربه‌فرد این مسیر را یادآور شد و گفت: زائرانی که از مرکز و پایتخت کشور عزم سفر می‌کنند، تا نقطه صفر مرزی خسروی را تماماً از طریق آزادراه و بزرگراه طی خواهند کرد و این زیرساخت مواصلاتی، اهمیت فوق‌العاده‌ای در تسهیل فعالیت شبکه حمل‌ونقل و تأمین امنیت و رفاه زائران دارد.

توقف چهار ثانیه‌ای در گیت‌های خروجی

محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت زیرساخت‌های پایانه مرزی پرداخت و بیان کرد: پایانه مسافری خسروی دارای ظرفیت ایستایی برای حدود هفت هزار نفر است و امکانات رفاهی آن به طور مستمر در حال تکمیل و ارتقا است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به تجربیات موفق سال گذشته و سرعت بالای خدمات‌رسانی در این مرز افزود: عملکرد نیروهای مستقر در گیت‌های گذرنامه به قدری سریع است که هر زائر پس از تحویل پاسپورت خود، نهایتاً چهار ثانیه توقف خواهد داشت. همچنین با استقرار هفتاد گیت فعال در سمت ایران که دقیقاً برابر با تعداد گیت‌های طرف عراقی است، هیچ‌گونه وقفه، گره ترافیکی یا معطلی برای زائران در نقطه صفر مرزی ایجاد نخواهد شد.

امکانات رفاهی و تسهیلگری مرزبانی

شفیعی با تأکید بر هماهنگی‌های کامل انجام‌شده با طرف عراقی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال روند عبور زائران از گیت‌ها حتی سریع‌تر از سال گذشته انجام گیرد. در پایان مسیر نیز نیروهای زحمتکش مرزبانی با همراهی و سرعت‌عمل بالای خود، فرآیند خروج زائران را تسهیل می‌کنند.

وی در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: در محیط پایانه، امکانات رفاهی متعددی از جمله نمازخانه‌های خنک، دستگاه‌های آب‌سردکن به تعداد کافی و فضاهای استراحتگاهی مناسب تعبیه شده است و با مدیریت منسجم پایانه استان و تمامی واحدهای مستقر، اتفاقات بسیار خوبی در راستای تسهیلگری و تکریم زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) رقم خورده است.

انسجام، نظم و شکوه بی‌نظیری که امروز در مرز تاریخی خسروی و مسیرهای منتهی به آن موج می‌زند، تبلور روشنی از همدلی و مدیریت جهادی برای تکریم زائران حسینی است و نشان می‌دهد که این شاهراه کهن، ظرفیت‌های عظیمی برای تحول اقتصاد و فرهنگ منطقه در دل خود نهفته دارد. با توجه به این زیرساخت‌های کم‌نظیر بزرگراهی و پایانه‌ای، مطالبه مشخص و جدی از دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر این است که با توسعه طرح‌های جامع تجاری و ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی در قصرشیرین، این امکانات و زیرساخت‌های عظیم رفاهی و مواصلاتی را تنها به ایام اربعین محدود نکرده و از این شاهراه طلایی به عنوان موتور محرک اقتصاد پایدار، صادرات مستمر و توسعه گردشگری در تمام طول سال بهره‌برداری کنند تا شهد شیرین این آبادانی همواره در کام مردم غیور و مرزدار کرمانشاه باقی بماند.