رمضانعلی ایزانلو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در مجموع ۱۱ موکب از خراسان شمالی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی فعال هستند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی گفت: از این تعداد، هشت موکب در کشور عراق مستقر شدهاند که شامل دو موکب در نجف، دو موکب در مسیر نجف به کربلا و چهار موکب در شهر کربلا هستند.
وی در ادامه افزود: علاوه بر این، یک موکب تعمیرگاهی نیز در مرز مهران مستقر است که خدمات تعمیرات خودرو به زائران ارائه میدهد.
ایزانلو با اشاره به ویژگی این موکب بیان کرد: موکب تعمیرگاهی مهران نخستین موکب تخصصی تعمیر خودرو در کشور است که سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد و امسال نیز در پارکینگ بزرگ مهران به زائران خدماترسانی میکند.
وی بیان کرد: راهاندازی این موکب یکی از افتخارات خراسان شمالی است و نقش مهمی در رفع مشکلات فنی خودروهای زائران و تسهیل سفر اربعین دارد.
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